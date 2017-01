Londra, Favij fa la sua prima ‘live‘! Lorenzo Ostuni si è recato nella capitale del Regno Unito, scortato dai ‘Mates‘, e in attesa dell’arrivo di amici e parenti, per vari motivi. Quello più immediato è stato il ‘release’ della nuova consolle Nintendo Switch. Tuttavia il soggiorno londinese di Favij è stato il nostro gamer l’occasione per sperimentare una nuova funzione di You Tube. La piattaforma era già dotata della possibilità di fare riprese dal vivo attraverso il personal computer. Ma è in via di attivazione una nuova funzione che presto sarà accessibile al grande pubblico, che consente di effettuare le ‘live‘ dal proprio smartphone!

Favij sperimenta in anteprima la ‘live’ di You Tube!

You Tube ha selezionato un gruppo ristretto di ‘privilegiati’ per lanciare in anteprima la nuova funzione. E Favij ne fa parte! A questo punto il nostro Lorenzo che – dopo la partenza dei Mates – si è ritrovato da solo lungo le rive del Tamigi, ne ha approfittato per sbizzarrirsi a condividere con gli iscritti al proprio canale questa novità. Nella sua prima ‘live’ lo youtuber si è divertito a mostrare ai suoi follower le strade di Londra, con il Big Ben, il London Eye, i bus a due piani e l’hotel da cui parte la sua scanzonata passeggiata.