Pensioni oggi 16 gennaio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, reversibilità, opzione donna, precoci, eosdati, cumulo, penalizzazioni

Pensioni oggi 16 gennaio 2017, le novità. Le ultime news sulle pensioni, in particolare in tema di reversibilità, vengono fornite dalla nuova legge sulle Unioni civili, che è appena entrata in vigore e che introduce due istituti diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilità della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilità. Come evidenzia Rainews, sul fronte pensioni di reversibilità, eredità e Tfr, con la nuova legge la pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la “legittima”, cioe’ il 50%, e il restante va agli eventuali figli.

Pensioni e trasferimenti magistrati, le ultime dell’Anm.

L’Anm ha comunicato che 26 gennaio 2017 non parteciperà alla cerimonia in Cassazione. In quella stessa data terrà una conferenza stampa nella propria sede al Palazzaccio. Parteciperà, invece, alle cerimonie, sabato 28, nelle Corti d’Appello. Lo ha stabilito il Comitato direttivo centrale come forma di protesta per il “mancato adempimento degli impegni politici assunti da parte del governo” su pensioni e trasferimenti dei magistrati. Secondo quanto riporta l’agenzia di stampa Ansa, la decisione è stata presa all’unanimità. È stato anche fin d’ora convocato un ulteriore Comitato direttivo centrale per il 18 febbraio in cui valutare eventuali ulteriori iniziative prima della conversione in legge del Milleproroghe. Il cerimoniale dell’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione non prevede un intervento dei rappresentanti dell’Anm, ma i vertici dell’Associazione prendono posto nell’aula magna

Riforma pensioni, il punto dell’onorevole Anna Giacobbe.

Il tema delle pensioni è al centro del nuovo contributo dell’onorevole Anna Giacobbe, membro della commissione lavoro alla Camera, pubblicato sul suo sito, dal titolo Pensioni 10 passi in avanti. Per la Giacobbe “il tema delle pensioni è tra quelli che più hanno interessato e interessano le persone, le famiglie, le comunità, riguarda tutti: una grande quantità di lavoratori e lavoratrici, occupati oppure non più al lavoro, si sono visti spostare in avanti improvvisamente e in modo esagerato il traguardo del pensionamento,molti anziani sono alle prese con redditi non sufficienti; ma riguarda anche tanti giovani; perché il blocco del turn over ha frenato o impedito l’assunzione di nuovi lavoratori, perché sempre di più le giovani generazioni crescono con l’idea che in pensione non ci andranno mai”.

La legge Fornero sulle pensioni nella disamina di Anna Giacobbe.

L’onorevole Giacobbe si interroga sul motivo per il quale tutto ciò sia accaduto: “C’è anche una ragione di fondo, che non va dimenticata, pena perdere qualche pezzo importante di comprensione della realtà: se la pensione è il riassunto della vita lavorativa, il sistema previdenziale è alimentato dal lavoro, dall’economia che funziona allora un lavoro sempre più precario e discontinuo, un’economia in difficoltà e con grandi cambiamenti nel rapporto tra quanto si produce e quanto lavoro serve, per dirla un po’ sbrigativamente: tutto questo non può non generare, nelle prospettiva previdenziali dei singoli e negli equilibri generali del sistema, dei problemi molto seri. C’è una ragione che ha riguardato il nostro Paese, e gli anni più recenti, che si chiama manovra Fornero. Nel momento in cui la crisi dell’economia ha colpito in modo molto duro anche l’Italia e abbiamo fatto i conti con una politica di controllo dei conti e della finanza pubblica rigida, e per tanti versi molto discutibile (anche se il nostro debito pubblico era una fatto reale e un fardello vero), la leva su cui si è agito soprattutto è stato il taglio della spesa previdenziale, con la legge di fine 2011”.

“Chi come me è ancora affezionato ad un certo significato della parola riforma si rifiuta di usare questo termine per quella operazione: fu una manovra economica, a fini di salvataggio dei conti pubblici. Salvataggio che è stato pagato da una generazione ben precisa e da una distorsione del sistema che pesa su tutti, chi più chi meno. In realtà, in questi ultimi anni sono successe due cose: quello che era stato riformato, in questo caso davvero, tra metà anni novanta e 2007, con molti meriti, aveva però già mostrato limiti e necessità di correzione, perché quel mercato del lavoro già creava buchi nella storia contributiva delle persone, il sistema contributivo senza il decollo della previdenza complementare non consentiva di prefigurare pensioni adeguate nel loro valore, e altre cose su cui era necessario fare delle correzioni”.

Le regole sulle pensioni introdotte dalla Fornero.

Le regole sulle pensioni introdotte dalla legge Fornero si sono rivelate stringenti e restrittive: “L’intervento del salva Italia ha sottratto al sistema previdenziale una quantità ingente di risorse…Si basò su: aumento del numero di anni di lavoro necessari per arrivare a pensione, con regole rigide, oltre che penalizzanti: sono saltate tutte le forma di flessibilità; blocco totale o parziale della rivalutazione delle pensioni in essere per i redditi medi e medio bassi, oltre che per quelli più alti.La previdenza sociale, che dovrebbe essere un fattore di sicurezza per le persone e di stabilità, di compensazione delle criticità e dei rischi per il sistema e per la comunità, è diventata fonte di grave incertezza; sia per chi si è trovato bloccato al lavoro, o senza lavoro e senza pensione; sia perché, per tutti, si è determinato un sistema che non garantisce un tempo certo, a un’età decente, per andare in pensione, né un reddito da pensione prevedibile che sia dignitoso. Il blocco del ricambio generazionale, in una fase di crisi come quella che abbiamo conosciuto, e che non è finita, ha contribuito a fare aumentare la disoccupazione giovanile ai livelli che conosciamo: non è quella la causa, ma è una delle componenti senza dubbio”.

Le novità sulle pensioni nell’accordo tra governo e sindacati.

Oggi sul fronte delle pensioni e della previdenza, evidenzia l’onorevole Anna Giacobbe “la congiuntura economica oggi è un po’ più favorevole: soprattutto, i fatti che hanno la testa dura e l’iniziativa di sindacati e comitati, hanno convinto tutti che un muro così alto per raggiungere la pensione, e un valore troppo basso del reddito degli anziani, non sono sopportabili, non aiutano le persone, ma nemmeno l’economia del Paese”.

“L’azione di CGIL CISL UIL – sottolinea la Giacobbe – l’autorganizzazione dei soggetti più penalizzati (gli esodati, le donne di Opzione donna) anche in altre forme, come comitati e e movimenti, il lavoro in Parlamento, che io rivendico, fatto di proposte e soluzioni, di battaglia politica anche dentro il Pd per fare emergere queste cose e al dunque la scelta del governo di cambiare passo, tutte queste cose hanno costruito le condizioni perché tra maggio e settembre del 2016 si realizzasse la discussione tra Governo e Sindacati dei lavoratori e dei pensionati che ha prodotto l’accordo del 28 settembre: un modo di affrontare le cose e di cercare insieme soluzioni che ha un grande valore: interrompe una fase di svalutazione del rapporto con le forze sociali, del valore dei corpi intermedi, della mediazione e del coinvolgimento come strumenti per affrontare le divergenze e i conflitti.

Le misure sulle pensioni contenute nella legge di stabilità 2017.

Le misure sulle pensioni contenute nell’accordo tra governo e sindacati sono state trasfuse nella legge di stabilità 2017. Specifica la Giacobbe: “Quell’accordo è fatto di due parti: una contiene interventi definiti, tradotti in norme nella legge di bilancio. Sono interventi che “mettono in salvo” qualche centinaio di migliaia di persone, che possono andare in pensione e prima non avrebbero potuto, e che nello stesso tempo mettono in discussione alcune delle regole, dei limiti più gravi, del sistema per come la manovra Fornero lo aveva confezionato: lo fanno in modo limitato e “sperimentale”, ma lo fanno. Sono passi avanti, senza enfatizzarli, ma riconoscendoli per quello che sono”.

“Poi una seconda parte che elenca le cose che della Fornero, ma del sistema più in generale, vanno cambiate profondamente, per dare certezze ai giovani, difesa del potere d’acquisto delle pensioni, razionalità ad un meccanismo che in qualche punto l’aveva proprio persa: pensate all’aspettativa di vita”. “In questa seconda parte – sottolinea la Giacobbe – detto molto brevemente, è contenuto l’impegno alla prosecuzione del confronto per la definizione di ulteriori misure di riforma del sistema di calcolo contributivo, per renderlo più equo e flessibile, per affrontare il tema dell’adeguatezza delle pensioni dei giovani lavoratori con redditi bassi e discontinui, per favorire lo sviluppo del risparmio nella previdenza integrativa, mantenendo la sostenibilità finanziaria e il corretto rapporto tra generazioni insiti nel metodo contributivo: valutare l’introduzione di una pensione contributiva di garanzia, legata agli anni di contributi e all’età di uscita; incentivi alla adesione alla previdenza complementare, anche nel lavoro pubblico; maggiore flessibilità in uscita; valorizzare e tutelare il lavoro di cura a fini previdenziali; valutare la possibilità di differenziare o superare le attuali forme di adeguamento alla aspettativa di vita per alcune categorie di lavoratori; il completamento della separazione previdenza/assistenza; la revisione del sistema di rivalutazione delle pensioni per l’adeguamento al costo della vita”.

Pensioni anticipate, Ape, Rita, opzione donna, cumulo, esodati, quattordicesima, le novità per il nuovo anno.

In primis la legge di stabilità 2017, per quel che attiene alle novità sulle pensioni, prevede la possibilità di anticipare il pensionamento, rendendo più flessibile l’uscita dal lavoro, attraverso diversi interventi con l’anticipo pensionistico (c.d. APE sociale) per “soggetti svantaggiati e in condizioni di disagio”; Anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. APE volontaria) e la rendita integrativa anticipata (RITA) – per lavoratori precoci: eliminazione penalizzazioni per chi va prima dei 62 anni. Poi pensione con 41 anni di contributi, a determinate condizioni; miglioramento delle condizioni per i lavoratori delle attività usuranti già riconosciute; cumulo gratuito dei contributi tra tutte le gestioni previdenziali, comprese le casse private dei professionisti (limite grave per opzione donna e esodati); riduzione del contributo per la gestione separata per le partite IVA; ottava salvaguardia e definitiva applicazione di opzione donna. Inoltre ci sono due interventi per i pensionati ossia aumento ed estensione dei destinati della quattordicesima mensilità e riduzione delle tasse, con l’aumento della fascia non tassata delle pensioni, parificandola a quella dei lavoratori dipendenti, completando l’intervento già avviato l’anno scorso.

Passi in avanti sul fronte pensioni ma ancora strada da fare in materia di previdenza!

Passi avanti sul fronte pensioni sono stati fatti ma per la Giacobbe c’è ancora strada da fare sul fronte della previdenza:”Ci sono ancora contraddizioni e trappole inspiegabili: il contenzioso, tramite i patronati, può esser in qualche caso una strada, che aiuta anche il legislatore a fare bene il proprio lavoro e a difendersi, e difenderci tutti, dallo strapotere degli apparati e delle burocrazie. Da tempo ormai è evidente che esiste una questione sociale irrisolta, dalle molte facce, che riguarda tante parti della popolazione, tanti aspetti della vita economica e sociale: insieme al lavoro e alla lotta alla povertà, la previdenza è una delle più importanti. Se non si affrontano queste cose, anche tutti i discorsi sul rapporto tra cittadini e loro rappresentanti sono vuoti, guardano solo alle conseguenze e non alle cause di problemi che abbiamo, che riguardano anche il funzionamento della nostra democrazia”.

