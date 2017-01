Riforma delle pensioni, le ultime novità. Le ultime novità sulle pensioni vengono dall’Osservatorio dei flussi di pensionamento forniti dall’Inps. Analizzando i dati ci si rende conto che con l’aumentare del’età ci si trova di fronte ad un calo delle nuove pensioni. Si segnala, infatti, un deciso calo annuale per i flussi di pensionamento di vecchiaia, che sono diminuiti del 30,28% e per quelli di uscita anticipata, scesi del 28,56% . Lo scorso anno è scattato l’adeguamento alla speranza di vita con l’aggiunta di quattro mesi, portando il requisito anagrafico necessario per il raggiungimento della pensione di vecchiaia a 66 anni e sette mesi. Nel 2019 ci sarà un nuovo adeguamento, per cui si arriverà a 66 anni ed 11 mesi.

Pensioni ed aspettativa di vita.

La Legge di Bilancio 2017 ha lasciato immutato il meccanismo dell’adeguamento alla speranza di vita per le nuove pensioni. Pensioni subito ha promosso una petizione online rivolta al Governo, al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Repubblica allo scopo di bloccare tale meccanismo. Si legge nel testo della petizione: “Il meccanismo di adeguamento della speranza di vita è stato introdotto con il pretesto di mettere a punto delle misure stabili di contenimento della spesa previdenziale. E’ un meccanismo permanente di adeguamento dei requisiti pensionistici che determina un aumento infinito dell’età utile per accedere alla pensione.

La conseguenza è che si sa con certezza quando si incomincia a lavorare ma non si può determinare oggi a che età si andrà in pensione. L’età anagrafica che ci vorrà, sarà legata alla speranza di vita, che è stata aggiornata nel 2013 (di 3 mesi), nel 2016 (di ulteriori 4 mesi per un totale di 7 mesi), e sarà aggiornata, a meno che non si fermi l’aumento dell’aspettativa di vita, nel 2019 e poi da allora in poi ogni due anni (e non più ogni tre anni). Per la prima volta dalla fine della guerra , questa è diminuita con un aumento drammatico della mortalità”.

Il testo prosegue:”Le persone devono sapere con certezza quando iniziano a lavorare, quale sarà l’età della pensione.I contributi versati nelle casse previdenziali non devono essere più usati come bancomat dal governo”.