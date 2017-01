Serie A, 20° giornata: risultati finali, classifica e prossimo turno del campionato italiano. Alle 12:30 il Cagliari supera il Genoa 4-1, grazie alla doppietta di Borriello (gol al 39’ e al 60’) e ai gol di Joao Pedro e Farias. La squadra ligure era passata in vantaggio grazie al cholito Simeone, con un colpo di testa al 28’, ma è successivamente crollata sotto i colpi dei sardi. Vittoria fondamentale per Rastelli, che consolida la sua panchina e sale al decimo posto a 26 punti. Nelle partite delle 15:00 vincono tutte le grandi, come da pronostico. La Roma espugna lo stadio Friuli grazie alla rete di Nainggolan segnata al 12’ su assist di Strootman. Nel primo tempo Dzeko sbaglia un rigore, ma i friulani non riescono ad approfittarne nel resto della gara, pur giocando un buon secondo tempo. Spalletti ha sistemato la difesa e sta ottenendo risultati importanti, pur non giocando in modo spettacolare. Ora i giallorossi sono al secondo posto, a 44 punti.

Al terzo posto c’è il Napoli, a 41 punti, che ha sconfitto il Pescara per 3-1 allo Stadio San Paolo. Decisivi Tonelli, con un colpo di testa al secondo minuto della ripresa, e Hamsik, che sfrutta un assist di Zielinski e con un sinistro al volo chiude la partita. Mertens segna il 3-0 all’85’ e nei minuti di recupero arriva il gol della bandiera degli abruzzesi, grazie al rigore trasformato da Caprari. La Lazio batte 2-1 l’Atalanta in uno scontro diretto per la “zona Europa”: a segno Petagna e Milinkovic Savic nel primo tempo. Ciro Immobile decide la partita al 68’, conquistandosi e segnando un calcio di rigore.

Serie A, 20° giornata: risultati finali, classifica e prossimo turno.

Espulsi entrambi gli allenatori, ma si prevede una lunga squalifica per Gasperini (a causa di insulti irripetibili rivolti verso l’arbitro). Il Sassuolo ritrova un Matri in splendida forma, ma soprattutto può di nuovo contare sulle invenzioni di Domenico Berardi: doppietta per il centravanti e due assist per il fantasista. Per gli emiliani, segnano anche due giovani talenti come Ragusa e Politano. Inutile il gol di Quaison, che al 9’ aveva illuso i tifosi palermitani. Corini è vicino all’esonero. Delude invece la Sampdoria, che pareggia 0-0 con l’Empoli in casa. I toscani sbagliano un rigore con Mchedlidze al 31’.

Nel posticipo delle 20:45, la Fiorentina vince 2-1 contro la Juventus. Al 37’ Kalinic batte Buffon con un diagonale di destro, dopo un’azione controversa (i bianconeri protestano per un gioco pericoloso di Bernanrdeschi, non fischiato dall’arbitro). Al 54’ Badelj crossa in area e la palla finisce in rete, beffando Buffon, ingannato del movimento di Chiesa che va incontro al pallone senza toccarlo. Quattro minuti più tardi Higuain accorcia le distanze e Allegri inserisce Mandzukic e Pjaca per il forcing finale. La Juve protesta anche per un calcio di rigore non fischiato (fallo di mano di G. Rodriguez in area). All’89’ Dybala ha la palla del 2-2 sul suo sinistro ma spreca davanti a Tatarusanu. La Juve mantiene la testa della classifica (+1 sulla seconda, con una partita ancora da giocare) ma subisce la quarta sconfitta in campionato (tutte in trasferta). Il campionato è riaperto. Domani sera, alle 20:45, l’ultima partita della 20° giornata sarà Torino – Milan.

Risultati della 20° giornata di Serie A: Crotone – Bologna 0-1, Inter – Chievo 3-1, Cagliari – Genoa 4-1, Udinese – Roma 0-1, Lazio – Atalanta 2-1, Napoli – Pescara 3-1, Sassuolo – Palermo 4-1, Sampdoria – Empoli 0-0, Fiorentina – Juventus 2-1, Torino – Milan (stasera alle 20:45).

Classifica aggiornata della 20° giornata di Serie A: Juventus 45 (una partita in meno), Roma 44, Napoli 41, Lazio 40, Inter 36, Milan 36 (2 partite in meno), Atalanta 35, Fiorentina 30 (una partita in meno), Torino 29 (una partita in meno), Cagliari 26, Udinese 25, Chievo 25, Sampdoria 24, Genoa 23, Bologna 23 (una partita in meno), Sassuolo 21, Empoli 18, Palermo 10, Pescara 9 (una partita in meno), Crotone 9 (una partita in meno).

Prossimo turno della 21° giornata di Serie A: (Sabato 21 gennaio) Chievo – Fiorentina, Milan – Napoli; (domenica 22 gennaio) Juventus – Lazio (12:30), Palermo – Inter, Bologna – Torino, Pescara – Sassuolo, Empoli – Udinese, Genoa – Crotone (tutte alle 15:00), Atalanta – Sampdoria (18:00), Roma – Cagliari (20:45).