Uomini e Donne: le ultime novità ad oggi 16 gennaio 2017. Scopriamo insieme le notizie su alcuni dei protagonisti delle passate edizioni di Uomini e Donne… Coppie formatesi grazie al programma di Maria De Filippi che ancora oggi fanno battere il cuore ai fan. Ce n’è una in particolare che pare, secondo alcuni indizi “social” sia ritornata insieme: trattasi di Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda.

Uomini e Donne: le ultime news di gossip sulla coppia.

Sembrava fosse tutto finito tra Andrea Cerioli e Valentina Rapisarda, una delle coppie delle scorse edizioni del Trono Classico di Uomini e Donne. A far sospirare i fan però sembra essere stato un commento lasciato da Valentina Rapisarda sulla pagina Facebook dell’ex fidanzato… Non un commento qualsiasi ma un “ti amo” che ha riacceso la speranza nei numerosi fan della coppia. I due però al momento non si sono lasciati scappare commenti sulla loro situazione, come accaduto in passato nei momenti di crisi e riappacificazione. Ciò che è sicuro è il desiderio da parte dei fan di Uomini e Donne che questa giovane coppia torni insieme.