Amici 2016-2017 Ed. 16, ultimissime anticipazioni. Prosegue la vita nella scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 e negli ultimi giorni sono trapelate moltissime informazioni sull’ultima registrazione dello speciale e sulla vita dei ragazzi negli ultimi giorni. Secondo le ultimissime anticipazioni Riccardo sarebbe stato sospeso per tre giorni per aver risposto male alla produzione di Amici 2016-2017 Ed. 16, la quale lo esortava a finire di incidere il suo inedito in due giorni. Al suo posto viene eletta caposquadra Vittoria. Per punizione non potrà inoltre incidere il suo secondo inedito, cosa che invece farà Federica. Secondo le ultime anticipazioni Mike Bird ha invece fatto la sua sfida contro una ragazza, ma rimane all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16.

Amici 2016-2017 Ed. 16: anticipazioni, Marta, Valentina, Erik e Lorenzo eliminati.

Le cose all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16 non si mettono invece bene per quattro allievi, i quali sono stati eliminati. Secondo le ultime anticipazioni Lorenzo avrebbe detto cose poco carine sulle coreografie di Veronica e di Emanuel Lo e per questo motivo sarebbe stato eliminato. Il professore lo aveva fortemente voluto all’interno della scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16, ma ritiene che a questo punto il ballerino abbia perso l’amore, la passione e l’umiltà. Al suo posto entra Simone Fazzetta, già conosciuto durante i casting. Anche altri tre allievi sono stati eliminati, ma loro dopo esser stati sottoposti ad un esame per valutare le loro competenze. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali Valentina, Marta ed Erik sono stati esaminati dai professori, i quali hanno ritenuto che tutti e tre dovessero abbandonare la scuola di Amici 2016-2017 Ed. 16.