Amnistia e indulto, Carceri e detenuti: le news di oggi 17 gennaio 2017

Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi. Prosegue il dibattito parlamentare sulla legalità e sull’amnistia e l’indulto in vista di una prossima riforma del processo penale tanto attesa. Intanto le ultime news sulle carceri italiane ancora una volta svelano impietose la situazione di sovraffollamento che affligge ancora molti dei penitenziari italiani ma danno anche qualche segnale positivo. I radicali continuano le loro visite per verificare le condizioni degli istituti di pena.

Carceri e detenuti: le news di oggi.

Ildenaro.it sottolinea come la situazione delle carceri in Campania non abbia subito miglioramenti dal punto di vista del sovraffollamento. Ancora oggi vi sarebbero ben 773 detenuti in più rispetto alla capienza. Le condizioni all’interno delle carceri però secondo la garante dei detenuti in Campania Adriana Tocco, intervenuta nella conferenza stampa svoltasi di due giorni fa al Centro Direzionale di Napoli, starebbero migliorando grazie ad “attività trattamentali, sportive, musicali e di lettura e un corso di educazione alla genitorialità” ma anche “il coinvolgimento dei detenuti nel coro giovanile del San Carlo, diretto dal Maestro Carlo Morelli”.

Secondo quanto riportato da legnanonews Gianni Rubagotti e Diego Mazzola dei radicali insieme al Presidente della Camera penale di Busto Arsizio Roberto Aventi visiteranno il carcere della città sabato 21 gennaio insieme ad una delegazione composta da Lorenzo Parachini, Consigliere della Camera penale di Busto Arsizio, Luigi Cirigliano, il Garante per i diritti dei detenuti di Busto Arsizio, Gian Piero Colombo (Pd), Assessore alle Politiche Sociali di Legnano e Giovanni Giuranna, Consigliere Comunale della lista civica Insieme per cambiare di Paderno Dugnano.

