Beautiful, le anticipazioni: tutte le trame di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2017. «La sollecitudine di Thomas». Brooke cerca di ottenere il perdono di Katie giurandole che – in ogni caso – non ha avuto rapporti intimi con suo marito. Ma le anticipazioni di Beautiful ci dicono che Katie non vuole più avere nulla a che fare con lei, né tampoco è disposta a perdonare lo stesso Bill. Nel frattempo Thomas continua a preoccuparsi per la vita sentimentale di Steffy, convinto com’è che sua sorella sia ancora innamorata di Liam. Intanto quest’ultimo va proprio da lei, a raccontarle del tradimento di Bill e Brooke ai danni della povera Katie.

«…e Liam si sentì autorizzato a baciare Steffy!» Anticipazioni Beautiful, le Trame del 17, 18 e 19 Gennaio 2017.

A questo punto le anticipazioni di Beautiful ci mostrano che lo stesso Liam – dal momento che tutti i discorsi del padre improntati a una sana morale si son rivelati destituiti d’ogni fondamento – si sente autorizzato a non rispettare il suo matrimonio con Wyatt, e quindi la bacia. Nel frattempo l’ignaro Wyatt fa visita a sua madre Quinn, e scopre che l’ineffabile sta chattando con Eric, proponendo al patriarca di continuare a vedersi.

«Wyatt ‘mangia la foglia’…» Beautiful, anticipazioni e trame di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2017.

Le anticipazioni di Beautiful mostrano infine che Katie va a litigare con Bill. La Logan è fuori di sé per la scoperta del tradimento, ma il suo scatto d’ira avviene di fronte al piccolo Will, che il magnate fa allontanare. La donna lo implora di riportarle suo figlio, ma Spencer rifiuta. Quinn, con la scusa di chiedere a Eric di riavere il suo lavoro, va a trovarlo alla Forrester, dove finiscono per fare all’amore nell’ufficio di lui. Liam confida anche a Wyatt quanto scoperto sul conto del loro padre e Wyatt capisce al volo che il fratello ne approfitterà per mettere in discussione il suo matrimonio con Steffy.