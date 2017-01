Il Segreto, le anticipazioni: tutte le trame di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2017. «I Mella al Jaral». Le anticipazioni de Il Segreto mostrano che i Mella si trasferiscono al Jaral, mentre Rosario, Ramiro ed Alfonso – cioè i Castañeda – si stabiliscono a casa di Mariana e Nicolás. Intanto Emilia continua, con ogni evidenza, ad apprezzare le attenzioni di César. Nel frattempo Lucas, visto il precario stato di salute di don Anselmo, gli consiglia di farsi ricoverare in ospedale per accertamenti. Hipólito è pervaso da una nuova grande idea: quella di investire i suoi risparmi in una collezione di francobolli. Matías apprende la tecnica del fioretto dall’enciclopedico Onesimo. Severo, Candela, Carmelo e Sol hanno messo a punto il piano per liberarsi di Eliseo una volta per tutte.

«Entra in scena Melisa de la Prada!» Anticipazioni Il Segreto, le Trame del 17, 18 e 19 Gennaio 2017.

Nel frattempo le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Raimundo comprende che tra Emilia e César c’è molto più di un’amicizia, quindi mette sull’avviso la figlia, ricordandole le non poche qualità del suo ex compagno Alfonso, ma la giovane Ulloa non riesce a perdonarlo. Quanto ad Alfonso, nonostante le raccomandazioni di Ramiro, continua a combattere nel giro delle scommesse clandestine. La zia Eulalia parte per Madrid e Fe è preoccupata – in assenza della sua ‘sponsor’ – di perdere il lavoro al servizio di Francisca. Lucas continua a temere per la salute di don Anselmo, giacché i risultati delle analisi sono tutt’altro che rassicuranti. La trappola dei Santacruz per sviaggiare il furfante Eliseo è pronta a scattare: non resta che l’entrata in scena di un’attrice come Melisa Ramirez de la Prada!