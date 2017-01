Un Posto al sole, le anticipazioni: tutte le trame di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2017. «Franco non demorde». Abbiamo lasciato Franco Boschi determinato a far di tutto perché la verità sul fatto che Nunzio non abbia sparato durante la rapina in casa Petrone venga a galla. Le anticipazioni di UPAS dicono che non esita a recarsi da Giancarlo per mostrargli il video – che riprende Nunzio minacciato da Gianni Forino – e tentare di convincerlo a dire ciò che realmente ricorda. Nel frattempo Patrizio è in tilt a causa della sua scarsa forma fisica. Ha paura che ciò possa compromettere il suo rapporto con Rossella. Incoraggiato da Niko si lancia in una dura attività palestra per apparire più prestante agli occhi della sua bella!

«Una proposta per Silvia». Un Posto al sole anticipazioni e trame di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2017.

Frattanto le anticipazioni di UPAS rivelano che, dopo aver ceduto all’attrazione per Palladini, Nadia torna alla sua vita con Renato e cerca di attutire il senso di colpa per averlo tradito con il bell’Alberto. Ma questi non vuole mollare la presa ed entra in rotta di collisione con la bella ucraina. La donna vuole solo dimenticarlo e pensare a Renato, ma lui continua a pressarla, fino al punto di andare a casa di Poggi per parlarle. Lei lo allontana energicamente, ma non fino al punto di a non creare sospetti intorno a loro due. Silvia, infine, non regge più la vita di routine. Michele allora le fa una proposta nel tentativo di darle una mano.