Secondo le trame delle puntate che andranno in onda dal 23 al 27 gennaio 2017 – come ci rivelano le anticipazioni Una vita – Acacias 38 – presto saremo messi a parte di un segreto molto importante che riemergerà dal passato di Cayetana. Si tratta di un segreto con il quale molto ha a che fare Fabiana, la domestica. Il ruolo di questo personaggio sta per diventare ancora più significativo di quanto non lo sia stato finora nell'economia del 'plot' della soap.

Infatti, per quanto leggiamo nelle anticipazioni di Una Vita – Acacias 38 dal 23 al 27 gennaio 2017, nel corso delle puntate della prossima settimana, il comportamento di Fabiana diventa decisamente strano, come di qualcuno che abbia qualcosa da nascondere. Intanto Teresa assurge al ruolo di nuova eroina della saga, e presto il pubblico italiano della soap verrà a conoscenza di più di una verità insospettabile!

Secondo le anticipazioni di Una vita, infatti, il personaggio di Teresa Sierra (Alejandra Meco) – insieme a quello di Mauro San Emeterio – avrà sempre più spazio nella soap. Il detective cerca di persuadere la donna a ricostruire il proprio passato, ma suor Brigida si mette di traverso, forse per un malinteso senso di protezione verso la dolce maestrina. Ma Teresa, in verità. non chiede di meglio che riappropriarsi dei suoi ricordi, soprattutto quelli che riguardano il suo rapporto con la Sotelo Ruz. In particolare, ha sempre avuto la sensazione che tra Cayetana e Fabiana ci sia un legame più forte di quello che appaia all’esterno. Inizia così a interrogarsi su questo proprio mentre la dark lady cerca di riprendere quota, dopo i recenti rovesci, incominciando anche a far pressione su Celia, che ne parla al marito Felipe. Frattanto Lourdes crede che il suo piano di allontanare Victor dalla figlia sia riuscito, ma potrebbe restare delusa…