Antonella Clerici: look in bianco oggi a La prova del cuoco

Antonella Clerici: il look bianco oggi a La prova del cuoco. Antonella Clerici ha scelto un outfit etereo e bianco oggi in occasione della seconda puntata della settimana de La prova del cuoco, il programma da lei condotto su Rai 1. Maglioncino con scollo a barca bianco e come sempre una catena-collana lunga per dare luminosità.

Antonella Clerici: il look di oggi martedì 17 gennaio 2017.

La regina de La prova del cuoco Antonella Clerici oggi ha conquistato i telespettatori con un look molto elegante, in bianco, colore che dona particolarmente alle bionde con carnagione chiara. Occhi luminosi e rossetto nei toni del fucsia con coda bassa per la bella conduttrice. Insieme ad Antonella Clerici gli ospiti del giorno: Anna Serpe ed Anna Moroni nella sfida dei carciofi, Daniele Reponi con i suoi panini al culatello, Ambra Romani ed Hiro Shoda. Per Ambra Romani è l’ultima puntata de La prova del cuoco perché nei prossimi mesi sarà impegnata in una nuova esperienza televisiva. A lei gli auguri di Antonellina e di tutto il pubblico. Antonella Clerici è sempre felice quando i suoi cuochi hanno successo… A dimostrazione che La prova del cuoco porta davvero bene!