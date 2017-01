Caterina Balivo, abito gessato a Detto Fatto di oggi, 17 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, martedì 17 gennaio 2017. Caterina Balivo torna anche oggi con un’altra frizzantre puntata di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 in onda dal lunedì al venerdì alle ore 14. Ogni giorno Caterina indossa degli abiti graziosi e mai banali, a volte eleganti e raffinati, altre volte dallo stile casual. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 17 gennaio 2017, Caterina Balivo ha scelto un abito gessato, con sfondo scuro e righe verticali di color bordeaux. La gonna dell’abito è in versione mini ed è a ruota. L’abito è impreziosita da una cintura con un motivo dorato che dona luce all’outfit.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi 17 gennaio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con un long bob di estrema tendenza anche per questo 2017 appena iniziato: i tagli medi e quelli corti, infatti, occuperanno i primi posti tra i tagli di capelli di tendenza anche per la prossima primavera estate 2017. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, martedì 17 gennaio 2017, Caterina ha scelto di tenere i suoi capelli lisci, legati in una coda bassa di cavallo che lascia libere alcune ciocche che le cadono dolcemente sul volto.