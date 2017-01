Claudia Gerini ed Andrea Preti, ultime news. Qualche settimana fa il settimanale ‘Chi’ diretto dal Alfonso Signorini aveva pubblicato le immagini di Claudia Gerini e Andrea Preti in vacanza in un resort alle porte di Roma. Non si sapeva che l’attrice e il compagno storico Federico Zampaglione, che insieme hanno una figlia, Linda, avevano deciso di separarsi. Adesso il magazine Novella2000 fa sapere che il modello avrebbe rivelato alla redazione quanto la storia tra lui e la Gerini sia importante.

La Gerini dopo la pubblicazione delle foto a ‘Chi’ aveva dichiarato: “Andrea Preti l’ho conosciuto, è vero, le foto le hanno viste tutti, ma ora ci vuole un momento di pausa. Prima me ne andrò per qualche giorno in montagna con mia sorella, poi volo a Los Angeles, da sola. Ne ho bisogno. Meglio chiarirsi le idee in questi casi e capire cosa sia giusto fare. Di certo non è tempo, né il momento per parlare di grandi amori”.

Nel numero di Chi in edicola domani mercoledì 18 gennaio 2017, come anticipato da Tgcom 24, ci saranno nuovi scatti della coppia mentre escono dalla casa della Gerini. Periodo d’oro per la bellissima attrice, che sta mostrando doti di ballerina nel talent in onda su Sky dal titolo Dance Dance Dance, riscuotendo il plauso del pubblico e della giuria. La Gerini è anche attesa a Los Angeles, per la prima del film “John Wick 2” che ha interpretato accanto a Keanu Reeves.