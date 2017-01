Coppa Italia, ottavi di finale: probabili formazioni, diretta tv e news. Sono quattro le partite valide per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2016/17 che si giocheranno questa settimana: Inter – Bologna, Sassuolo – Cesena, Lazio – Genoa e Roma – Sampdoria. Stasera, martedì 17 gennaio 2017, alle 20:45 l’Inter di Stefano Pioli ospita il Bologna di Roberto Donadoni allo Stadio San Siro. Sarà la notte di Gabriel Barbosa, detto Gabigol, che giocherà dal primo minuto, dopo l’ennesima esclusione in campionato. L’attaccante brasiliano, costato 30 milioni di euro, ha dichiarato che non intende lasciare l’Inter a gennaio, nonostante i malumori del suo agente, deluso per il mancato utilizzo del proprio assistito. Gabigol affiancherà Joao Mario e Eder, dietro l’unica punta Mauro Icardi.

Il Bologna schiererà la formazione migliore, provando a compiere l’impresa a San Siro. Mercoledì, 18 gennaio 2017, si giocheranno alle 17:30 Sassuolo – Cesena e alle 21:00 Lazio – Genoa. Il Sassuolo ha ritrovato l’estro di Domenico Berardi e i gol di Alessandro Matri, e in una stagione complicata (21 punti in classifica e quintultimo posto) la Coppa Italia può rappresentare un’occasione d’oro per puntare ad un posto in Europa League.

Il Cesena è al diciottesimo posto in serie B e si è qualificato battendo l’Empoli ai tempi supplementari nei sedicesimi di finale. La Lazio ospita il Genoa, in una partita apertissima alle 21:00, presso lo Stadio Olimpico di Roma. I due tecnici puntano molto sulla Coppa Italia e schiereranno le formazioni migliori: Immobile e Felipe Anderson saranno titolari per i biancocelesti; possibile occasione dall’inizio per il neoacquisto genoano Pinilla.

Giovedì, 19 gennaio 2017, alle 21:00 si giocherà l’ultimo ottavo di finale tra Roma e Sampdoria. Uomini contati in attacco per Spalletti, che sarà senza Salah, Perotti e Florenzi. Il tecnico giallorosso si aspetta una prova di personalità da El Shaarawy, sostituto naturale di Salah. La Sampdoria viene dalla sconfitta immeritata a Napoli e dal pareggio deludente con l’Empoli, ma Giampaolo ha dimostrato di saper affrontare bene le grandi squadre. Diretta TV: Inter – Bologna (Rai 2, 20:45), Sassuolo – Cesena (Rai 2, 17:30), Lazio – Genoa (Rai 2, 21:00), Roma – Sampdoria (Rai 3, 21:00).