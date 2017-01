Detto Fatto, i tutorial della puntata di ieri, 16 gennaio 2017. Torna oggi, martedì 17 gennaio 2017 Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Caterina Balivo che ogni giorno ci mostra tanti tutorial interessanti e facili da ripetere a casa. Prima di vedere i tutorial proposti oggi, 17 gennaio, vediamo le rubriche della puntata di ieri. Durante la puntata di Detto Fatto di ieri abbiamo assistito ad una nuova sfida lanciata a Martina Capone. A truccarla ieri è stato Fausto, armato di tanta pazienza e di… Miele, fondamentale per addolcire Martina! La Capone ha chiesto un trucco che mettesse in risalto le labbra, e Fausto si è dimostrato un vero professionista. Anche sui social i commenti per Fausto sono tutti positivi.

Dario Tornatore è tornato a Detto Fatto con un tutorial di cucina, e ieri ha proposto polpette di panelle con farina di ceci e delle polpette con sarde, uvetta, pinoli e granella di pistacchio.