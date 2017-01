Cosa vedere stasera in tv? La guida tv di martedì 17 gennaio 2017, tutti i programmi tv di oggi, su Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda oggi, martedì sera, 17 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda la fiction Un passo dal cielo 4. Su Canale 5 vedremo il film Noi e la Giulia. Vediamo in dettaglio la programmazione televisiva di stasera in tv ed alcune anticipazioni.

Cosa vedere stasera in tv su Rai 1 andrà in onda la fiction Un passo dal cielo 4. Le anticipazioni della nuova puntata, a San Candido arriva il nuovo capo della forestale, Francesco Neri e una giovane etologa, Emma, giunta per occuparsi di un progetto sul reinserimento dei lupi. Vincenzo ed Eva sono ormai una coppia, lei cerca con fatica di portare avanti il progetto del bed and breakfast.

Su Rai 2 vedremo la TIM Cup 2016/2017 in campo Inter – Bologna. Una nuova sfida per la Tim Cup con l’Inter di Pioli che affronta il Bologna negli ottavi di finale della nuova edizione della Tim Cup.

Su Rai 3 andrà in onda il programma di approfondimento Agorà. In Italia – secondo l’ultimo rapporto di Oxfam – bastano sette miliardari per eguagliare quanto possiede il 30% dei concittadini più poveri. La squadra di Agorà presenta il secondo di quattro speciali sul nostro Paese spaccato tra disuguaglianze, lavoro, soldi e paure agli inizi dell’anno appena cominciato. Di questo e molto altro si parlerà nella seconda puntata.

Su Rete 4 andrà in onda il film The Town. La trama, un rapinatore si invaghisce della cassiera di una banca che ha svaligiato, senza sapere che in realtà la donna è l’esca che un agente dell’FBI ha gettato al ladro per catturarlo.

Cosa possiamo vedere stasera in tv su Canale 5, in onda il film Noi e la Giulia. La trama, Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti e in fuga dalla città e dalle proprie vite, che da perfetti sconosciuti si ritrovano uniti nell’impresa di aprire un agriturismo. A loro si unirà Sergio, un cinquantenne invasato e fuori tempo massimo, ed Elisa, una giovane donna incinta decisamente fuori di testa. Ad ostacolare il loro sogno arriverà Vito, un curioso camorrista.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con il serial Supergirl 2. La trama della nuova puntata, la Presidentessa degli Stati Uniti è attesa a National City per la firma della legge d’Amnistia Aliena, con il quale ogni alieno presente sulla Terra acquisirà gli stessi diritti degli esseri umani. Quando, però. la Presidentessa sta sbarcando dall’Air Force One, dei raggi di calore colpiscono l’aereo mancandola per un soffio.

A seguire il serial tv The Flash 2. Le anticipazioni della nuova puntata, un meta umano, Magenta, si impossessa di Frankie, una ragazzina problematica maltrattata dal padre adottivo. Questa prima tenta di uccidere il padre flettendo un lampione della luce, poi cerca di fare una strage facendo levitare una nave cisterna e lanciandola verso l’ospedale dove è ricoverato il padre. Ma Flash, con l’aiuto di Jesse che ha acquistato i suoi stessi poteri, riesce a fermarla.

Martedì sera, 17 gennaio 2017, su La7 verrà trasmesso il programma Di Martedì. Torna con la sua terza edizione il talk di approfondimento politico, economico, sociale, condotto da Giovanni Floris, con la copertina di Maurizio Crozza e i sondaggi di Nando Pagnoncelli.

Su TV8 assisteremo al film Amore e altri guai. La trama, Sabrina ha appena saputo di dover trasferirsi in Cina per seguire il suo lavoro e non vuole perdere Jason, l’uomo dei suoi sogni conosciuto di recente. In fretta e furia, i due ragazzi decidono di sposarsi e organizzano le nozze presso la sontuosa e ricca abitazione di lei.

Segnaliamo inoltre i film e i programmi tv in onda questa sera sui principali canali del digitale terrestre:

Su Rai 4 in onda alle 21:05 adventure-movie James Bond 007 – Quantum of Solace, su Iris in onda alle 21 l’action-movie La stella di latta, su Rai Premium in onda alle 21:20 il serial tv The White Queen, su Real Time in onda alle 21.10 il reality Famiglie ritrovate, su Cielo in onda alle 21:15 il talent cook Masterpasticcere di Francia, su Focus in onda alle 21:15 il documentario Top Secret: ipotesi di complotto, su DMAX in onda alle 21.10 il reality Bear Grylls: Celebrity Edition ed infine su La5 in onda alle 21:10 il film Last Night.

