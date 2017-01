Influenza 2017: gli ultimi aggiornamenti ad oggi, 17 gennaio 2017

Questo periodo di metà – fine gennaio 2017 rappresenta il picco per l’influenza stagionale 2017. La massima incidenza dell’influenza si presenta in leggero anticipo rispetto agli anni passati: il virus influenzale sta vivendo un periodo di picco, e sono stati registrati oltre 10 casi di influenza per mille abitanti. E la situazione non si calmerà a breve: secondo gli esperti, infatti, questo picco stagionale durerà per almeno altri quindici giorni, per poi decrescere, ma molti casi di influenza verranno comunque registrati tra febbraio e marzo. Le cause dell’anticipo del picco influenzale rispetto agli anni passati (quando si sviluppava maggiormente nel mese di febbraio) è da ricercarsi nelle temperature glaciali e nel freddo vento che ha colpito l’Italia a partire dal fine settimana dell’Epifania.

Influenza stagionale 2017, a colpire è soprattutto la mutazione del virus A/H3N2.

Sono tanti i virus che stanno colpendo la popolazione italiana in questo periodo: tra questi non solo i virus metapneumo, rhinovirus e coronavirus ma anche un nuovo virus: l’A/Bolzano/7/2016. Questo virus non è uno sconosciuto: non è altro che una mutazione del già noto A/H3N2.