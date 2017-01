Michelle Hunziker e Belen Rodriguez: ultime news gossip ad oggi 17 gennaio 2017

Michelle Hunziker e Belen Rodriguez, ultime news. Tra Michelle Hunziker e Belen Rodriguez è nata una bella amicizia, dopo la partecipazione a Striscia la Notizia, al punto che Michelle ha deciso di fare un regalo alla Rodriguez, e le ha fatto trovare proprio un barboncino di pochi mesi della stessa identica razza della sua Lilly. Belen è impazzita di gioia e ha voluto condividere il nuovo arrivo in famiglia insieme ai suoi follower social.Postando uno scatto in cui bacia il piccolino, la Rodriguez, che non ha ancora dato un nome al tenero animale, ha scritto: “Ancora dobbiamo pensare al nome…… #cipiace grazie @therealhunzigram é maschietto!!! Aiutateci!!!!”.

Michelle Hunziker: il lungo post su Instagram.

Michelle Hunziker è sempre serena e sorridente, ma ci sono molte cose che non sopporta. A rivelarle è stata lei stessa con un lungo post sul social.Su Instagram ha scritto: “Due sono le cose che mi danno noia. A me non piace perdere il controllo. Da quando sono piccola, faccio domande allo sfinimento alla gente per capire, per sapere, per avere tutto il quadro chiaro. I medici che hanno avuto a che fare con me, si mettono le mani nei capelli quando vedono il mio numero comparire sul cellulare! Chiedo tutto, mi fa sentire al sicuro. Mia figlia Aurora dice sempre che non ha mai visto sua madre sbronza in vita sua e mai mi vedrà, perché anche in quel caso perderei il controllo e inorridisco solo all’idea!”.

Poi la seconda cosa: “La seconda cosa che mi manda su tutte le furie è la menzogna. Anche la più piccola. Non la capisco, mi ferisce nel profondo e mi fa perdere la fiducia. Io mi fido fino a prova contraria, se mi deludi mi spezzi il cuore! Comunque sono un po’ di anni che nessuno mi delude più e sono fortunata ad avere persone meravigliose accanto sia nel lavoro che nella vita privata!”.