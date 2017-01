Miley Cyrus e Liam Hemsworth: le ultime news ad oggi 17 gennaio 2017. Che fine hanno fatto Miley Cyrus e Liam Hemsworth? Di questa coppia nell’ultimo anno si è tornato a parlare ma sono ancora tanti i dubbi sul futuro matrimoni. Un post di Miley però fa tornare in fan a sperare visto che Liam Hemsworth e Miley Cyrus sembrano più affiatati che mai!

Miley Cyrus e Liam Hemsworth: le novità sulla coppia. Che sorpresa per Liam!

Una adorabile Miley ha addirittura organizzato un party per il compleanno del suo fidanzato. La scritta su Instagram non lascia alcun dubbio: “Tanti auguri di buon compleanno al mio essere preferito di sempre. Sei stato il mio migliore amico sin dal primo giorno in cui ci siamo incontrati. Sono così fortunata a condividere così tanti animaletti con te… Ti amo”. Insomma, tra i due l’amore non manca e non mancano i gesti di attenzione e di affetto… Scommettiamo che arriverà presto la notizia di un romanticissimo matrimonio segreto? Ciò che è certo è che il ritrovato amore con Liam ha fatto benissimo a Miley, sempre sorridente, sempre al top della forma… ed i fan non possono che esserne contenti.