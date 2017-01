Pensioni anticipate, precoci. Le novità introdotte nella Legge di Bilancio 2017 sulle pensioni non soddisfano chi avrebbe voluto una modifica radicale dell’impianto della Legge Fornero o, addirittura la sua abolizione. E’ il caso della Lega Nord, da sempre nemica della ormai celebre riforma delle pensioni del 2011. Il governatore della regione Veneto, il leghista Luca Zaia, sul suo profilo Facebook ha espresso nuovamente questo concetto, volgendo la sua attenzione in particolare ai lavoratori precoci.

Nel commentare la storia di un precoce con 42 anni di contributi versati, ha affermato:”Vi pare giusto che persone come il sig. Lucio, a 57 anni, dopo 42 anni di lavoro, non possano godersi il meritato riposo ? Vi sembra normale che una legge, la riforma Fornero, non tenga in considerazione la fatica e il sacrificio dei molti che hanno cominciato a lavorare giovanissimi?”.

Pensioni, esodati, ottava salvaguardia.

In tema di pensioni ed ottava salvaguardia per gli esodati, nella circolare n. 41/2016 del Ministero del lavoro si specifica che “nel rispetto di quanto già previsto dai decreti interministeriali rispettivamente del 1° giugno 2012, dell’8 ottobre 2012, del 22 aprile 2013 e del 14 febbraio 2014, vengono istituite presso gli Ispettorati territoriali del lavoro competenti a ricevere le istanze, specifiche Commissioni con il compito di esaminare le istanze pervenute e rilasciare le relative decisioni di accoglimento o di non accoglimento. Il Dirigente dell’Ispettorato territoriale del lavoro istituisce, con proprio decreto, la Commissione, nominando, per quanto attiene alla composizione, due funzionari dell’Ispettorato territoriale ed un funzionario dell’INPS designato dal Direttore provinciale della sede dell’Istituto.

Le funzioni di Presidente della Commissione saranno assolte da uno dei due membri designati dall’Ispettorato territoriale. La Commissione, validamente costituita ed insediata, definirà la calendarizzazione delle sedute, tenuto conto dell’entità e del flusso delle istanze. Il Presidente provvederà a convocare i componenti della Commissione, trasmettendo agli stessi l’elenco delle istanze da esaminare. In fase istruttoria, la Commissione procederà al controllo dei requisiti formali e sostanziali dell’istanza, verificando l’idoneità della documentazione prodotta a corredo della stessa e provvedendo al riscontro di quanto dichiarato in autocertificazione. Le decisioni della Commissione dovranno essere assunte entro il termine di 30 giorni dalla data di scadenza prevista per la presentazione delle istanze. Le decisioni nell’ipotesi di non accoglimento dell’istanza dovranno riportare idonea motivazione.

L’esito favorevole dovrà essere tempestivamente comunicato alla competente Direzione provinciale dell’INPS anche con modalità telematica e, preferibilmente, a mezzo PEC. In caso di rigetto, la decretazione dovrà essere preceduta dalla comunicazione all’istante di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni e integrazioni. Il soggetto destinatario del provvedimento di rigetto potrà, nel termine di 30 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, ricorrere in via amministrativa, proponendo istanza di riesame innanzi all’Ispettorato territoriale del lavoro presso cui è stata presentata istanza”.

Pensioni, rivalutazione. Le ultime novità.

La questione del blocco della perequazione delle pensioni per il biennio 2012-2013 è ben lungi dall’essere risolta. “Sono ormai 7 le ordinanze di remissione in Corte costituzionale del blocco della perequazione per il biennio 2012-2013”, sottolinea l’Anief. “Il blocco in questione per gli assegni INPS superiori a tre volte il minimo è stato ribadito dalla legge 65/2015 che sarà scrutinata dal giudice delle leggi. Le ultime due ordinanze in ordine di tempo (nn. 32 e 33 emesse dalle Corti dei Conti di Abruzzo e Piemonte) sono state ottenute nel dicembre 2016 grazie all’azione legale promossa dalla Confedir”, ha dichiarato il segretario organizzativo e Presidente Anief Marcello Pacifico.

Il presidente del sindacato della scuola ha invitato, inoltre, ad inviare la diffida per interrompere i termini di prescrizione in attesa della pronuncia della Consulta, che ha già dichiarato illegittimo il precedente blocco previsto dall’art. 24, c. 25 del DL 201/2011 come convertito dalla legge 214/2011 con la sentenza n. 70/2015. Secondo Pacifico: “Stiamo diventando sempre più un popolo di anziani: presto 1 italiano su 3 sarà ultra 65enne, servono provvedimenti straordinari e non alzare gli anni di contributi”.

Pensioni, rivalutazione. Le mosse dell’Inps.

L’Inps sta trattando la questione dei rimborsi delle rivalutazioni delle pensioni applicando il decreto legislativo numero 65 del 2015 e stabilendo, quindi, di rigettare le istanze di coloro che richiedono integralmente la rivalutazione, in virtù della sentenza 70/2015 della Consulta. Nel messaggio 53/2017 inviato alle sedi territoriali, l’ente previdenziale, stabilisce che vengano rigettate tutte le istanze di rimborso, in qualunque forma siano state formulate, anche nel caso venga fatto un riferimento esplicito alla legge n. 241/1990. La formula scelta per comunicare il rigetto dell’istanza è la seguente:”Gentile Sig./ra o Gentile Avv, in riscontro alla Sua richiesta di rivalutazione del trattamento pensionistico in godimento per gli anni dal 2012 al 2015 a seguito della sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, si comunica che la stessa non può essere accolta in quanto l’Istituto ha già pienamente adempiuto dando puntuale esecuzione alle previsioni contenute nel DL n. 65/2015 convertito in legge n. 109/2015 che disciplinano la materia”.

Pensioni minime, povertà. Gli interventi richiesti dal Partito pensionati.

Sul tema delle pensioni e della povertà è intervenuto il vicesegretario nazionale del Partito Pensionati, Luigi Ferone, il quale ha affermato, come riportato da AgenPress:” L’Italia spende somme ingenti per profughi, migranti o clandestini che siano: da a cooperative ecc. 35€ al giorno, per far fronte alle loro varie esigenze. Perché non fa altrettanto per i tanti italiani in condizione di povertà estrema?”. Ed ha aggiunto:” Un pensionato per invalidità, riceve 280€ al mese, due milioni di pensionati, hanno pensioni di circa 500 €, o anche meno, milioni di altri pensionati stentano ad acquistare l’indispensabile, la disoccupazione è dell’11,9%, quella giovanile, addirittura, al 39.4%”.” E’evidente”, ha concluso,” che è indispensabile dare immediate risposte ai milioni di italiani in difficoltà, anche nella considerazione che per i cittadini stranieri, ospiti del nostro Paese, l’Italia ha fatto molto”.