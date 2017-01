Raz Degan all'Isola dei famosi 2017: le ultime news ad oggi 17 gennaio 2017

Isola dei famosi 2017: le ultime news. L’Isola dei Famosi 2017 partirà lunedì 17 gennaio 2017 ed il cast inizia a delinearsi con maggiore certezza. Raz Degan, il bellissimo modello ed attore israeliano, sarà tra i naufraghi di questa edizione che come sempre vedremo in prima serata su Canale 5. La conferma della presenza di Raz Degan all’Isola dei Famosi 2017 è arrivata tramite il social Instagram. Sabato prossimo 21 gennaio 2017 Raz Degan sarà tra gli ospiti di Verissimo, secondo quanto anticipato da TGCom24.

Raz Degan all’Isola dei Famosi 2017: le ultime notizie.

Appuntamento con l’Isola dei Famosi 2017 il 30 gennaio prossimo su Canale 5 con la consueta conduzione di Alessia Marcuzzi che sarà affiancata da Vladimir Luxuria come opinionista in studio. In Honduras vedremo anche l’ex gieffino vip Stefano Bettarini nel ruolo di inviato speciale. Raz Degan è da sempre stato affascinato dai viaggi e dalla scoperta del mondo. L’Isola non sarà che un altro tassello nella sua avventurosa vita. Insieme a lui vedremo anche Dayane Mello, Eva Grimaldi, Moreno, Simone Susinna, Elena Morali, Giulia Calcaterra e Desirèe Popper.