Stefano Cucchi: la procura di Roma accusa tre carabinieri di omicidio. Omicidio preterintenzionale: questa l’accusa che la procura Roma ha contestato a tre carabinieri presunti responsabili della morte di Stefano Cucchi. Oggi la chiusura dell’inchiesta bis, secondo i pubblici ministeri tre militari avrebbero partecipato al pestaggio del ragazzo mentre per altri colleghi si ipotizzano i reati di calunnia e di falso, secondo quanto confermato dall’Ansa.

Stefano Cucchi: l’accusa di omicidio preterintenzionale.

Per i carabinieri Alessio Di Bernardo, Raffaele D’Alessandro e Francesco Tedesco è stata riconosciuta l’aggravante di “aver commesso il fatto per futili motivi” legati alla resistenza di Cucchi quando fu fermato in flagranza di di reato. Il procuratore della repubblica Giuseppe Pignatone ed il sostituto Giovanni Musarò nell’avviso di chiusura indagine scrivono di morte causata da “schiaffi, pugni e calci” che causò “una rovinosa caduta con impatto al suolo in regione sacrale unitamente alla condotta omissiva dei sanitari che avevano in cura Cucchi presso la struttura protetta dell’ospedale Sandro Pertini, ne determinavano la morte”.

“I carabinieri sono accusati di omicidio, calunnia e falso. Voglio dire a tutti che bisogna resistere, resistere, resistere. Ed avere fiducia nella giustizia. Ma devo dire grazie soprattutto a questa persona” ha scritto Ilaria Cucchi su Facebook riferendosi al suo avvocato del quale ha postato una foto.