Tagli capelli corti 2017: tutte le ultimissime tendenze del nuovo anno

Tagli capelli corti 2017, le ultimissime tendenze. I tagli per i capelli corti risultano essere molto molto apprezzati anche in questo nuovo anno e la stagione a venire li propone in molte varianti diverse. Con l’arrivo del nuovo anno molte donne decidono di darci un taglio, mentre altre preferiscono far coincidere il taglio di capelli con l’arrivo dei primi caldi di stagione. I tagli capelli corti per i prossimi mesi prevedono primi fra tutti caschetti sfilati e dinamici, adatti a tutte quelle donne che non hanno molto tempo per sistemarli. Un taglio di capelli poco sotto o poco sopra l’orecchio è infatti facile da sistemare e non richiede una grande abilità.

Tagli capelli corti 2017: impazzano il caschetto spettinato ed i pixie.

Via libera quindi a scalature e frange, che sono un vero must have tra i tagli di capelli corti 2017. Un caschetto sfilato è tra l’altro adatto sia alle donne dai capelli lisci che a quelle dai capelli mossi o ricci. La tendenza del momento vede l’impazzata del messy look e di quel look sbarazzino che è stato per lungo tempo evitato come la peste. Tra i tagli capelli corti 2017 ritorna sicuramente il pixie, declinato in tutte le sue versioni, dal mood più rock a quello più classico e bon ton. Questo taglio di capelli si adatta sicuramente alle ragazzi più giovani e dalla forte personalità e non è adatto a tutte le ragazze dal viso troppo lungo o troppo squadrato.