Tagli capelli corti inverno 2017. Tagli di capelli di tutte le lunghezze per le bellissime dive dello spettacolo. Le stars amano stupire con tagli di capelli lunghissimi o cortissimi, per un look davvero unico e di grande effetto. Molto in voga negli ultimi anni i tagli medi. I caschetti, infatti, sono ritornati in auge nella versione bob, lob, long bob. Molto amati sono i tagli di capelli corti, molto pratici, sbarazzini e di grande tendenza per l’inverno 2017.

Tagli capelli corti: lo stile di Milla Jovovich.

Molto particolare, davvero unico il taglio di capelli della bellissima attrice Milla Jovovich, che sceglie un taglio corto con scalature, frangia che porta spesso a ciuffo, e styling liscio o molto volumizzato. In fatto di colorazione capelli ama molto il color cioccolata, che fa risaltare il colore degli occhi e con la carnagione chiarissima. Di sicuro uno stile unico e non convenzionale.

Milla Jovovich, ultime news gossip.

Milla Jovovich è molto schietta, e rivela che secondo il suo punto di vista ogni donna avrebbe bisogno di un “marito gay”. L’attrice è molto legata al suo amico omosessuale Chris sin da quando era una teenager, e crede che sia bello avere una relazione di amicizia con qualcuno del sesso opposto senza però sentire la pressione dell’attrazione fisica.”Io e Chris ci siamo incontrati in un momento particolare della mia vita. Avevo appena compiuto 15 anni, facevo musica e lui era un musicista incredibile. Ci siamo trovati bene insieme immediatamente e siamo diventati inseparabili. Mio padre era finito in carcere e io non avevo una figura paterna. Lui che aveva 26 anni mi ha protetta. Era un amico ma anche una persona che mi consigliava”, ha rivelato la Jovovich.

