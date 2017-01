Tempesta d’Amore, le anticipazioni: tutte le trame di martedì 17, mercoledì 18 e giovedì 19 gennaio 2017. «Un goffo gesto di Melli…». Le anticipazioni di Tempesta d’Amore – Sturm der Liebe mostrano che a Beatrice capita un piccolo, apparentemente insignificante contrattempo, che tuttavia le cambia la vita! Infatti Melli, la nuova governante, le lascia inavvertitamente cadere qualche goccia di caffè addosso.

«…che però cambia la vita a Beatrice!» Tempesta d’Amore Anticipazioni, le Trame del 17, 18 e 19 Gennaio 2017.

Le anticipazioni di Tempesta d’Amore – Sturm der Liebe rivelano che in questa circostanza la Hofer sente il calore del liquido sulla gamba e comprende di colpo di aver riacquistato sensibilità agli arti inferiori. Ma – come ha fatto Carmelo ne Il Segreto – la dark lady si guarda bene dal dire in giro che le sue gambe si stanno risvegliando, per acquisire un vantaggio nel preparare i suoi intrighi. Il primo dei quali consiste nello sfruttare il senso di colpa di Melli per la sua goffaggine, per costringerla a fare qualcosa per lei in cambio del silenzio sul suo errore.