Tendenze moda primavera estate 2017: tutti i colori ed i modelli di tendenza della prossima stagione

Tendenze moda primavera estate 2017, modelli e colori di tendenza. Le tendenze moda primavera estate 2017 vedono il ritorno di alcuni must have del passato, come le borse a secchiello, le scarpe platform, i vestiti fantasia ed i pantaloni a zampa di elefante. Impazza anche il denim e la pelle e tutti gli accessori sono dei grandi protagonisti. Le tendenze moda primavera estate 2017 si ispirano agli anni ’70 ed ’80; il look hippy e gispsy è molto ricercato tra le tendenze moda primavera estate 2017, grazie ad abiti a righe o a fiori, scarpe con la zeppa ed accessori da applicare nei capelli, come nastrini o fiori. I colori più in voga sono in questo caso tutti quelli della terra, dal beige al bianco.

Tendenze moda primavera estate 2017: il grande ritorno degli anni ’80.

Le tendenze moda primavera estate 2017 si ispirano anche agli anni ’80, con la tendenza del color blocking; i colori del momento sono il giallo, il rosso, il fucsia ed il lampone, anche abbinati a contrasto in abiti fantasia. Le gonne asimmetriche sono di grandissima tendenza, così come maglie ed abiti dalle spalline voluminose. Abiti monospalla e plissè giocano un ruolo da protagonisti tra le tendenze moda primavera estate 2017, in abiti e gonne. La vita alta rimane di grandissima tendenza, ma è sicuramente più adatta a tutte le donne che hanno un punto vita già definito di natura. Gli accessori, come detto in precedenza, sono fondamentali in queste tendenze moda primavera estate 2017, con maxi orecchini pendenti, collane voluminose e borse particolari.