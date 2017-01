Un passo dal cielo 4, le anticipazioni della prima puntata di stasera, 17 gennaio 2017

Un passo dal ciel 4, il cast e le anticipazioni della prima puntata di stasera, 17 gennaio 2017. Stasera, martedì 17 gennaio 2017, torna in prima serata su Rai 1 l’amata fiction Un passo dal cielo, arrivata alla sua quarta stagione. Un passo dal cielo 4 ci riserva tante novità, a partire dal cast. Ci sono, infatti, tante conferme ma anche tanti addii, e tra questi ultimi il più importante è sicuramente quello di Terence Hill. L’attore ha deciso di non prendere parte a questa serie di Un passo dal cielo 4 in quanto contemporaneamente si giravano a Spoleto anche le riprese di Don Matteo. Non ci sarà Claudia Gaffuri e non ci sarà Katia Ricciarelli: Chiara ha deciso di seguire il suo fidanzato in Austria, e la zia Assunta l’ha seguita. Ad Un passo dal cielo 4 non ci sarà Gabriele Rossi che, una volta conclusa la sua storia d’amore con Chiara, non ha più motivo per restare a San Candido. Nel cast ci saranno delle news entry: Daniele Liotti, Fedez e Pilar Fogliati.

Ad Un passo dal cielo 4 Daniele Liotti prenderà il posto lasciato da Terence Hill: Pietro ha deciso di partire per una missione umanitaria in Nepal, e la forestale ha un nuovo capo: Francesco Neri, un uomo che ha scelto di farsi trasferire nel tranquillo e bellissimo Sud Tirolo per cercare di ricominciare a vivere dopo le tristi vicende del suo passato. Fedez recita nei panni di se stesso: il rapper giunge a San Candido in cerca di una modella che si finga, agli occhi della stampa, la sua fidanzata, e sceglie Eva, (Rocio Munoz Morales), la fidanzata del commissario Vincenzo Nappi.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di stasera, martedì 17 gennaio 2017.

Un passo dal cielo 4 torna in tv con una nuova serie. Secondo le anticipazioni ufficiali della prima puntata di Un passo dal cielo 4, stasera assisteremo all’arrivo, a San Candido, del nuovo capo della forestale, Francesco Neri, e di Emma, la nuova etologa che dovrà occuparsi del reinserimento dei lupi. Il commissario Nappi e la modella Eva Fernandez vivono una bellissima storia d’amore, ma a portare via (soprattutto al commissario) la tranquillità è il rapper Fedez, che soggiorna nei pressi del Bed & Breackfast di Eva e fa la conoscenza della modella. La polizia e la forestale, intanto, sono sulle tracce di due ragazze scomparse, ed una di loro verrà trovata in un campo con una maschera sul volto.