Un passo dal cielo, le anticipazioni della prima puntata di stasera, 17 gennaio 2017. Stasera, martedì 17 gennaio 2017, va in onda la prima puntata di Un passo dal cielo 4, nuova serie dell’amata fiction Rai che quest’anno ci riserva tantissime sorprese. Non ci sarà Terence Hill (Pietro), non ci sarà Claudia Gaffuri (Chiara), non ci sarà Katia Ricciarelli (Assunta), non ci sarà Gabriele Rossi (Giorgio), ma ci saranno tante new entry, che conosceremo stasera. Vediamo alcune anticipazioni della prima puntata di Un passo dal cielo 4 in onda su Rai 1 stasera, 17 gennaio 2017. Pietro ha deciso di partire per il Nepal, per far parte di una missione umanitaria: un posto alla forestale è vacante, e viene occupato da Francesco, un uomo dal doloroso passato che ha chiesto trasferimento in Sud Tirolo per cercare pace nella quiete delle montagne. A San Candido arriva anche Emma, un’etologa che dovrà occuparsi del reinserimento dei lupi. Eva ed il commissario Vincenzo Nappi sono una coppia, ma la loro tranquillità viene minata dall’arrivo a San Candido di Fedez. Vediamo ora quali sono le anticipazioni ufficiali della seconda puntata di Un passo dal cielo 4 in onda giovedì 19 gennaio 2016.

Un passo dal cielo 4, le anticipazioni di giovedì 19 gennaio 2017.

La seconda puntata di Un passo dal cielo 4 non andrà in onda martedì prossimo ma giovedì 19 gennaio 2017. Secondo le anticipazioni ufficiali di Un passo dal cielo 4 di giovedì 19 gennaio 2017, Vincenzo, in piena crisi per l’arrivo di Fedez, conosce Cristina, la sorella di Huber tornata a San Candido per preparare il suo matrimonio. Intanto si indaga su una giovane donna che viene trovata in fin di vita. Il capo della forestale Francesco viene preso in ostaggio da tre narcotrafficanti, ed in questa brutta avventura viene coinvolta anche Emma…