Uomini e Donne: le ultime news e anticipazioni, un colpo di scena sul nuovo opinionista

Uomini e Donne: le ultime news e anticipazioni sul nuovo opinionista. Nella registrazione del programma di Uomini e Donne in data 16 gennaio 2017 l’ex corteggiatore Mario Serpa si è presentato in studio senza Claudio Sona. Preoccupazioni da parte del pubblico ma subito placate dallo stesso ragazzo il quale ha annunciato che la sua relazione con Claudio procede a gonfie vele. Mario ha iniziato con il commentare vari aspetti dei nuovi tronisti e dei nuovi corteggiatori/corteggiatrici. Ha, quindi, svolto il ruolo di opinionista, ma il tutto non è ancora chiaro. Mario Serpa sarà un opinionista fisso a Uomini e Donne? Per il momento tutto tace ma a quanto pare l’indiscrezione sul nuovo opinionista sembrerebbe ricadere proprio su di lui.

Uomini e Donne: le ultime news e anticipazioni sulla storia d’amore tra Claudio Sona e Mario Serpa.

Il suo percorso all’interno del programma di Maria De Filippi è stato a dir poco commovente e pioniere: la prima coppia gay nata a Uomini e Donne. Dopo la scelta i due neo fidanzati vivono la loro storia d’amore lontano dai riflettori. Le indiscrezioni su Claudio e Mario sono molte e sono tanti i fan che, stando a quanto si evince dai vari commenti presenti sui social, seguono e sostengono questa neo coppia. Si vocifera, addirittura, di una possibile convivenza: una notizia che sta già scatenando gran parte del pubblico. Intanto per avere conferma sul ruolo di Mario all’interno del programma di Uomini e Donne non ci resta che attendere.