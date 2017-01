Uomini e Donne: le ultimissime news e anticipazioni sulla nuova tronista e puntata di oggi 17 gennaio 2017

Uomini e Donne: ultimissime news e anticipazioni del trono classico. Oggi 17 gennaio 2017 andrà in onda un’altra puntata del programma di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi su canale 5 alle ore 14.45. Nella puntata di ieri abbiamo assistito alla puntata del trono classico, tutto nuovo di zecca, tra Sonia Lorenzini, Manuel Vallicella e Luca Onestini. Ma il tutto non finisce qui, le ultime indiscrezioni ci rendono noto l’arrivo di una nuova tronista che toglierebbe spazio alla regina Sonia. L’obiettivo sarebbe quello di ‘complicare’ le cose alla splendida tronista mantovana che, naturalmente, non sarà più al centro dell’attenzione dei suoi corteggiatori visto l’arrivo della ‘concorrenza’. Una concorrenza dai capelli biondi.

Uomini e Donne: le ultime news e anticipazioni sull’ingresso della nuova tronista.

Le ultime news e anticipazioni del programma di Uomini e Donne ci rendono noto che i telespettatori dovranno attendere ancora un po’ visto per sapere che volto avrà la quarta tronista. Intanto nomi importanti balena fuori tra quelli di Mercedesz Henger, Asia Nuccetelli e Laura Frenna. La figlia di Riccardo Schicchi e Eva Henger è da considerarsi tra le favorite anche perchè i gossip parlano di un ‘avvistamento’ nei pressi degli studi Elios, la scorsa settimana.

Uomini e Donne: le ultime news e anticipazioni nella puntata di oggi.

Le ultime news e anticipazioni di Uomini e Donne ci riportano che nella puntata di oggi del programma di Uomini e Donne assisteremo ancora alle vicende “amorore” del trono classico. I tronisti cominceranno a conoscere i loro corteggiatori. L’ex gieffino Alessandro Calabrese ha già fatto il suo ingresso in studio e subito è stato notato dalla tronista Sonia ma non solo le critiche di Tina al sapore di business non sono mancate. Sonia Lorenzini deve fare affidamento solo sulle sue capacità intuitive e sul suo sesto senso femminile, Manuel e Luca hanno la possibilità di mettere alla prova le ragazze che, per il momento, tengono il piede in due scarpe. Florencia e Carmen, infatti, hanno dimostrato interesse nei confronti di entrambi i tronisti che, solo per queste prime puntate, ammettono un comportamento così ambiguo. L’appuntamento con la puntata di oggi – 17 gennaio – di Uomini e Donne si conferma, come al solito, alle 14.45 su Canale 5. In studio, oltre ai tronisti e ai corteggiatori, ci sono anche gli opinionisti, Gianni Sperti, Tina Cipollari e Jack Vanore che commentano le storie e le esterne dei nuovi protagonisti della stagione televisiva cercando di individuare, sin dalle prime puntate, chi è realmente interessato a cercare l’amore e chi, invece, è attratto dalla luce delle telecamere.