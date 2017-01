Abruzzo, emergenza maltempo: esonda il fiume Pescara, scuole chiuse e in migliaia senza corrente

Maltempo, problemi in Abruzzo. Gravissima la situazione in Abruzzo, regione colpita dal maltempo ed oggi anche da diverse scosse di terremoto in mattinata. Sarebbero senza corrente circa 87mila utenze dell’Enel a causa dell’esondazione del fiume Pescara. Le scuole sono chiuse nelle città principali e sono in atto le opere di messa in sicurezza e di ripristino.

Abruzzo: gli aggiornamenti sul maltempo.

Il fiume Pescara ha iniziato ad esondare in prima mattinata determinando allagamenti in tutto il territorio di Pescara. Secondo quanto riportato dal Centro, le esondazione avrebbe provocato l’allagamento dell’ospedale e delle sale di diabetologia. Un locale Tac sarebbe fuori uso mentre le sale operatorie sono state chiuse. L’emergenza maltempo riguarda anche Montesilvano e Francavilla. Chiusi anche negozi ed attività commerciali nel centro di Pescara. Alle 12 si è tenuta oggi una conferenza stampa al comando della Polizia municipale. Le strade allagate sono al momento viale Riviera, via Pindaro, via D’Annunzio, via Marconi, via Pepe, via Tinozzi, zona stadio, via dei Pretuzi, via Alento, via Lago Campotosto e via Tirino.