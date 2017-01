Amici 2017 Ed. 16: ultimissime anticipazioni sullo speciale di sabato 21 gennaio 2017

Amici 2017 Ed. 16, ultimissime anticipazioni e gli ospiti dello speciale di sabato 21 gennaio 2017. Una nuova puntata dello speciale di Amici 2017 Ed. 16 sta per tornare sabato 21 gennaio, a partire dalle ore 14.10 su Canale 5. La puntata sarà come sempre condotta da Maria De Filippi ed i ragazzi se la dovranno vedere con le sfide a squadre, il cui esito decreterà chi di loro deve vedersela con la tanto temuta maglia rossa. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la puntata di Amici 2017 Ed. 16 di sabato 21 gennaio 2017 si aprirà con un super ospite d’eccezione, la band La Rua, vecchia conoscenza di Amici 2017 Ed. 16. Ma le anticipazioni non finiscono qui, vediamo cosa succederà nel prossimo speciale di Amici 2017 Ed. 16…

Amici 2017 Ed. 16: anticipazioni dello speciale di sabato 21 gennaio 2017, Thomas in sfida.

Amici 2017 Ed. 16 ritornerà su Canale 5 sabato prossimo, il 21 gennaio 2017 ed i fan fremono per sapere quanto accadrà. Secondo le ultime anticipazioni ufficiali la band La Rua aprirà la puntata con il brano che ha portato a Sarà Sanremo e che è però stato scartato. Prosegue la sfida a squadre tra i Senza Piani capitanati da Riccardo ed i Tasso rosso di Francesco. Secondo le ultime anticipazioni il nuovo capitano avrebbe subito delle forti critiche per non aver schierato Federica, al posto della quale ha preferito Marta e Michele, che, a suo avviso, avrebbero fatto grandi progressi e ai quali voleva quindi dare la possibilità di esibirsi. I professori di Amici 2017 Ed. 16 non sono però stati d’accordo e hanno fatto notare a Francesco il presunto errore.

La sfida a squadre ad Amici 2017 Ed. 16 ha visto prima la vittoria della squadra dei Tasso Rosso, capitanata appunto da Francesco. Ad andare in sfida è stato quindi Thomas, il quale, secondo le ultime anticipazioni, ne è uscito vincitore. La seconda manche è invece stata vinta dai Senza Piani e ad andare in sfida è stato Mike. La sua sfida si è svolta poi in seguito ed il ragazzo ha potuto continuare la sua esperienza ad Amici 2017 Ed. 16.

Ti potrebbe interessare anche: Amici 2016-2017 tutte le anticipazioni, news e novità sul talent show di Maria De Filippi.