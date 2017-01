Amnistia e indulto, carceri e detenuti: le ultime news ad oggi. Ieri la seduta della Commissione Giustizia al Senato. Nell’ordine del giorno, come da calendarizzazione sul sito ufficiale del Senato, anche l’esame congiunto dei ddl amnistia e indulto. Scopriamo intanto le ultime notizie su carceri e detenuti che ancora una volta vedono i penitenziari Brasiliani teatro di terribili violenze. Ecco ultime news sulle carceri.

Carceri e detenuti: le news di oggi.

Una nuova rivolta finita in tragedia è avvenuta nel carcere brasiliano di Alcaçuz. Secondo quanto riportato dall’Ansa sarebbero 26 i morti confermati. Ennesima gravissima strage nelle carceri brasiliane che nelle ultime settimane hanno visto un’escalation di violenza che ha postato Papa Francesco ad appellarsi per fermare il massacro e a riconsiderare le condizioni dei detenuti auspicando provvedimenti di clemenza di amnistia ed indulto.

Alcaçuz è la più grande prigione dello Stato di Rio Grande do Norte, nel Nord-Est del Paese. I detenuti coinvolti sono stati in passato nel narcotraffico e finora dall’inizio delle rivolte in carcere sarebbero morte circa 100 persone. Anche dietro questa gravissima v vicenda il dramma del sovraffollamento carcerario. La prigione era stata progettata per 620 persone, ma ne ospitava il doppio.

