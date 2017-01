Anticipazioni Beautiful, tutte le trame della settimana del 23, 24, 25, 26, 27 e 28 gennaio 2017. «Liam al contrattacco!» Le anticipazioni di Beautiful mostrano che continuerà ad essere grande e quasi frenetico l’attivismo di Liam Spencer. Il giovane va ad affronta suo padre Bill per gridargli in faccia tutto il suo rancore e il suo disprezzo per averlo costretto a mettere fine al rapporto con Steffy in nome di una morale familiare che egli stesso è stato il primo a trasgredire facendo del male a Katie! Per stemperare il tutto, il magnate propone a Liam di partire insieme al fratello Wyatt per Monaco per un importante evento di fashion.

«La Fuller ha campo libero!» Anticipazioni Beautiful, la settimana del 23, 24, 25, 26, 27 e 28 gennaio 2017.

A proposito di eventi, le anticipazioni di Beautiful rivelano che alla Forrester sta per accadere qualcosa di veramente clamoroso. Tanto per cominciare, Quinn – travestita – si infila di soppiatto in azienda allo scopo di sedurre Eric. Viene tuttavia scoperta da Steffy, che si scaglia per l’ennesima volta contro la suocera, intimandole di stare fuori dalle loro vite. In seguito, la bella Forrester decide di cambiare aria per un po’, partendo con Wyatt e Liam per Montecarlo. Questo però lascia campo libero alle manovre della Fuller, ormai sempre più vicina a Eric, che accetta il suo suggerimento e nomina se stesso nuovo amministratore delegato della Forrester Creations!

«La decisione di Eric». Anticipazioni Beautiful, la settimana del 23, 24, 25, 26, 27 e 28 gennaio 2017.

Secondo le anticipazioni di Beautiful la decisione del patriarca manda in bestia suo figlio Rick, che già assaporava la riconquista del posto di capo della Forrester, mentre Ridge ha ben altro per la testa. Infatti il matrimonio dello stilista, dopo le pubbliche rivelazioni sulla paternità del piccolo Douglas, sembra ormai già al capolinea dopo appena pochi mesi, mentre la condivisione della cura del bambino sta avvicinando Caroline a Thomas in un modo che pare preludere a un innamoramento (che da parte del giovane Forrester c’è sempre stato…). Parliamo ora degli Avant, che per un po’ di tempo sono stati in secondo piano. Nicole e Zende sembrano essersi ritrovati, e le fila del loro rapporto si stanno rimettendo insieme. Sarà idillio senza ostacoli, o ci sarà ancora Sasha in agguato?