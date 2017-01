Antonella Clerici: in rosa il look oggi a La prova del cuoco, puntata del 18 gennaio 2017

Antonella Clerici: il look pink nella puntata di oggi de La prova del cuoco. La biondissima Antonella Clerici per la puntata odierna de La prova del cuoco ha scelto un outfit in rosa con maglioncino e sottogiacca in seta color malva, abbinamento di stile quello del pullover con i pantaloni culotte, oggi color antracite, che la conduttrice di Rai 1 sta sperimentando spesso. Il make-up di Antonella Clerici è tutto giocato sui toni del rosa.

Antonella Clerici in rosa nella puntata di oggi 18 gennaio 2017.

Anche è in onda su Rai 1 La prova del cuoco, la trasmissione più amata e seguita della fascia oraria di pranzo. Il look di Antonella Clerici oggi è super femminil e la conduttrice sceglie anche i capelli raccolti con ciuffo e abbina al suo outfit una collana lunga in pietre color malva e ametista. Ospiti di oggi Daniele Persegani ed Anna Moroni e protagonista de La prova del cuoco la sfida dello street food. Durante la sfida iniziale le piastre ad induzione hanno dato qualche problema a causa del fumo della frittura. Antonellina ammette di non amare particolarmente le piastre ed il fumo le finisce negli occhi. Per fortuna tutto bene per la conduttrice che ha commentato: “Io ho il terrore dell’induzione! Se io lo vedo (il fuoco ndr) so che una cosa è accesa!”.