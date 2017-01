Caterina Balivo, il look con camicetta nera e pantalone a palazzo bordeaux a Detto Fatto di oggi, 18 gennaio 2017

Caterina Balivo, il look a Detto Fatto di oggi, 18 gennaio 2017. Caterina Balivo torna al timone di Detto Fatto, la simpatica trasmissione di Rai 2 che ogni giorno propone tante interessanti rubriche. La conduttrice ogni giorno stupisce con degli outfit graziosi e molto originali, a volte eleganti, altre volte casual ma sempre con un tocco chic. Per la puntata di Detto Fatto di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017, Caterina Balivo ha scelto di indossare un raffinato completo composto da camicetta nera con velate trasparenze e preziosi punti luce che donano luminosità all’outfit, ed un pantalone a palazzo di uno dei colori di maggiore tendenza per questo 2017: il bordeaux. Il volto di Caterina è illuminato da un bellissimo rossetto rosso.

Caterina Balivo, i capelli a Detto Fatto di oggi, mercoledì 18 gennaio 2017.

Caterina Balivo porta i suoi capelli con uno dei tagli di maggiore tendenza già da qualche anno: si tratta di un grazioso long bob che la conduttrice porta lungo fino alle spalle. Caterina ama cambiare piega di capelli: nei mesi scorsi l’abbiamo vista prediligere piege mosse, mentre ultimamente la vediamo in trasmissione con i capelli lisci.

