Charlotte Casiraghi, le novità. Charlotte Casiraghi, oltre ad essere notoriamente testimonial di Gucci, è anche ambasciatrice di Montblanc assieme all’attore Hugh Jackman. In occasione del Salone dell’alta orologeria di Ginevra 2017, il celebre marchio di accessori di lusso ha presentato la nuova TimeWalker Collection. L’evento è stato accompagnato da una cena di gala a cui hanno partecipato diverse celebrità.

Nella gallery si mostrano alcune immagini della serata, in occasione della quale Charlotte Casiraghi ha scelto un outfit bianco e nero con capi in pizzo e giochi di trasparenze. L’abbigliamento non tradisce la sobria eleganza della giovane monegasca, che ha abbinato un’acconciatura perfetta: un delicato raccolto che mette in evidenza i gioielli e la camicetta ricca di dettagli. Nel corso della presentazione della nuova collezione Montblanc, Charlotte ha puntato sul total black, non rinunciando ad un delicato effetto di trasparenze, più evidente sulle maniche.

Charlotte Casiraghi, gli aggiornamenti sulla vita sentimentale.

Nell’immagine in apertura si vedono Charlotte Casiraghi e Gad Elmaleh in occasione del loro ultimo incontro a Parigi del dicembre scorso. E’ notorio che i due continuino a vedersi per il bene del proprio figlio Raphael, ma non sembra ci siano altri risvolti e tanto meno ritorni di fiamma. Nulla è trapelato ancora del misterioso moro visto più di una volta in compagnia di Charlotte, che per il momento sembra intenzionata a dedicarsi solo al lavoro ed al mestiere di mamma.

