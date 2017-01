Cherry Season anticipazioni, ultimissime news e gossip. «Dalla Stagione del Cuore all’Isola dei Famosi!» Benché il ritorno in TV della Stagione del Cuore sia inesorabilmente fissato per il ritorno della stagione… estiva, noi restiamo, come suol dirsi, ‘in campana’ per voi, per darvi tutte le anticipazioni, le news e i gossip su Cherry Season che ci arrivano dal mondo dello showbiz. Ascoltate quest’ultima che, se confermata, è abbastanza clamorosa, ma – soprattutto – farà un sacco di piacere agli aficionados della brillante soap turca. Si tratta della partecipazione di uno dei protagonisti più importanti della serie a uno dei più importanti reality show della rete ammiraglia del Biscione, L’Isola dei Famosi.

«Ayaz (Serkan Cayoglu) sbarca sull’Isola dei Famosi!» Cherry Season anticipazioni, ultimissime news e gossip.

Ebbene sì, cari amici e, soprattutto, care amiche fan di Cherry Season, pare proprio che il bell’Ayaz, al secolo Serkan Cayoglu, approderà all’Isola dei Famosi, che il 30 gennaio 2017 parte con la sua dodicesima edizione! Le anticipazioni, le news e i gossip, sia della Stagione del Cuore che del reality di Canale 5, sembrano non lasciare adito a dubbi. Vedremo dunque il prestante attore turco, che ha un vastissimo seguito, soprattutto femminile, nel Bel Paese, occupare idealmente il posto che l’anno scorso fu di Jonás Berami, altro idolo delle soap opera molto amato dal nostro pubblico.