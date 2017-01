Coppa Italia, ottavi di finale: risultato e cronaca di Inter – Bologna. Finisce 3-2 la gara unica valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia tra Inter e Bologna. Sono stati necessari i tempi supplementari, dopo il 2-2 nei tempi regolamentari. Decisivo il gol di Antonio Candreva al 98′. Parte bene l’Inter di Stefano Pioli, che schiera Joao Mario, Eder e Gabigol a sostegno dell’unica punta Rodrigo Palacio. Al 33′ la splendida rovesciata di Murillo porta in vantaggio i nerazzurri. Il difensore colombiano sfrutta un calcio d’angolo di Joao Mario e si coordina perfettamente, battendo un incolpevole Da Costa.

Coppa Italia, ottavi di finale: il risultato finale e la cronaca di Inter – Bologna 3-2.

Il raddoppio dell’Inter arriva al 39′, grazie ad un altro assist di Joao Mario, che libera Palacio al tiro. Ma a pochi minuti dalla fine del primo tempo, Blerim Dzemaili segna il gol del 2-1 su assist del giovane Di Francesco, riaprendo la partita. Nel secondo tempo l’Inter non riesce ad assestare il colpo del K.O. e al 73′ il giovane Donsah segna il 2-2 di testa, approfittando di un cross dal fondo di Masina. A pochi minuti dal triplice fischio finale, Mauro Icardi (subentrato a Palacio) va vicino al gol del 3-2 ma manca il pallone per pochi centimetri. Si va così ai tempi supplementari. Al minuto 98, Antonio Candreva (entrato al posto di un deludente Gabigol, al 72′) segna la rete decisiva con un sinistro deviato che spiazza Da Costa.

L’Inter centra l’obiettivo qualificazione, seppur con qualche difficoltà, e affronterà ai quarti di finale la vincente tra Sassuolo e Cesena. Stefano Pioli può dirsi soddisfatto, perché la Coppa Italia rappresenta un obiettivo importante per i nerazzurri, considerando l’eliminazione dall’Europa League e la lontananza eccessiva dal primo posto in campionato. La proprietà cinese punta a vincere un trofeo al più presto, che darebbe prestigio e garantirebbe automaticamente la qualificazione diretta in Europa League. Il Bologna di Roberto Donadoni esce comunque a testa alta da San Siro.