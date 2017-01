Dakota Johnson e Jamie Dornan appariranno molto presto nelle sale cinematografiche del nostro Paese con il sequel di 50 Sfumature di grigio, dal titolo quasi uguale, cambia solo il colore, dal grigio al nero. Possiamo tuttavia già incominciare a immaginarceli, la diva americana figlia d’arte e l’attore irlandese, così come saranno davanti ai nostri occhi nell’imminente pellicola, cioè l’uno sdraiato a fianco dell’altra, non molto vestiti. «La nudità è davvero stimolante per un attore. Jamie e io abbiamo lavorato così a stretto contatto che non c’erano più inibizioni. È stato un rapporto onesto e pieno di fiducia». Così dichiara Dakota Johnson a ‘Vogue America’.

Dakota: «Ci odiamo a vicenda e abbiamo una relazione, così accontentiamo tutti». Jamie: «Non sarei amico di Christian».

Più complesso e contraddittorio, per non dire contorto, è il rapporto che intercorre fra i due protagonisti della saga, Anastasia Steele e Christian Grey, nel quale amore e odio si intrecciano in un viluppo inestricabile. «Ci odiamo a vicenda e abbiamo una relazione, così facciamo tutti contenti. Che cosa ne dice?» commenta ancora Dakota Johnson per ‘Vogue’. Critico il giudizio di Jamie Dornan sul suo personaggio: «Non credo che andrei d’accordo con Christian. I miei amici sono tutti aperti e si può scherzare tranquillamente con loro. Non riesco a vedermi seduto in un pub a parlare con lui. Non credo amerei frequentarlo, dovendo scegliere».