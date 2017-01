Esami di maturità 2017, tutte le novità

Esami di maturità: le ultime news. Grandi novità per l’esame di maturità arriveranno non nel 2017, ma nel prossimo 2018. Scopriamo il contenuto dei decreti di attuazione approvati dal Consiglio dei Ministri nei giorni scorsi. La prima grande novità dell’esame di maturità riguarda l’ammissione perché dal 2018 per essere ammessi basterà avere la media del 6, anche quella in condotta.

Esami di maturità: le novità ad oggi.

Gli studenti avranno nel prossimo esame di maturità due prove scritte ed il colloquio orale. Per la prova scritta la commissione potrà assegnare un massimo di 20 punti sia alla prima che alla seconda così come 20 punti per la prova orale del nuovo Esame di Maturità.

Il voto finale sarà sempre espresso in centesimi mentre la commissione sarà mista. Sarà possibile al quinto anno fare anche la Prova Invalsi per le materie di italiano, matematica e inglese ma non confluirà nel voto finale. Importanti anche le novità per l’alternanza scuola-lavoro parte del colloquio orale e la tesina potrebbe convogliare, secondo le ultime news sulla Maturità, nella relazione sull’esperienza dell’alternanza scuola lavoro.