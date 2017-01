Cosa vedere stasera in tv? La guida tv completa di mercoledì 18 gennaio 2017, tutti i programmi tv di Rai, Mediaset e La7 e le ultime anticipazioni e news. Scopriamo i programmi tv che andranno in onda mercoledì sera, 18 gennaio 2017 sulle reti Rai, Mediaset e La7. Su Rai 1 andrà in onda il film Pretty Woman. Su Canale 5 vedremo il programma Music. Vediamo in dettaglio la programmazione tv della serata ed alcune anticipazioni.

La guida di mercoledì 18 gennaio 2017 e le ultime anticipazioni tv e le news di stasera in tv su Rai 1, Rai 2 e Rai 3.

Stasera in tv su Rai 1 andrà in onda il film Pretty Woman. La trama, l’affascinante squalo della finanza Edward Lewis ha bisogno di una accompagnatrice nei sui pranzi di lavoro. Conoscerà casualmente Vivian, una prostituta di cui non potrà fare a meno di innamorarsi.

Su Rai 2 appuntamento con la TIM Cup 2016/2017 in campo Lazio – Genoa. Nuova partita negli ottavi di finale della nuova edizione della Tim Cup. Quale tra le due squadre si aggiudicherà i quarti di finale?

Su Rai 3 appuntamento con il programma Chi l’ha visto? Condotto da Federica Sciarelli al suo 13° anno, il programma ricomincia con vecchi e nuovi casi di scomparsa, cold case e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori. In onda dallo storico studio 2 di via Teulada che ospita in diretta il suo pubblico di affezionati, il programma si avvale anche di tutti i suoi canali di comunicazione potenziati per poter arrivare ai telespettatori. Le anticipazioni della nuova puntata, Michele Boninconti, il marito di Elena Ceste, accusato di aver ucciso la moglie, madre dei suoi quattro figli, si presenta davanti ai giudici per il processo d’Appello. Era stato condannato in primo grado a 30 anni di carcere perché giudicato responsabile dell’omicidio della donna.

La guida tv di stasera in tv, mercoledì 18 gennaio 2017 2016 e le ultime anticipazioni e le news su Rete 4, Canale 5 e Italia 1.

Cosa possiamo assistere stasera in tv su Rete 4, vedremo il film Red 2. La trama, l’ex agente speciale CIA Frank Moses riunisce la sua improbabile squadra di agenti segreti allo scopo di rintracciare un congegno nucleare portatile scomparso. Per riuscire nell’impresa, dovranno sopravvivere a un esercito di implacabili assassini, spietati terroristi, nonché incontrollati ufficiali governativi.

Su Canale 5 andrà in onda il programma Music. Spettacolo condotto da Paolo Bonolis in onda dal prestigioso Teatro 5 di Cinecittà in Roma, il leggendario studio di posa di Federico Fellini. Con questo show, Paolo Bonolis ci accompagnerà in uno spettacolare viaggio dentro la musica, cantata e raccontata in mille sfaccettature e con mille retroscena inediti e ricchi di emozioni.

Su Italia 1 appuntamento con il film La furia dei Titani. La trama, dieci anni dopo aver sconfitto il mostruoso Kraken, Perseus, il semidio figlio di Zeus, cerca di trascorrere una vita più tranquilla facendo il pescatore e allevando da solo il figlioletto di 10 anni, Helius. Intanto scoppia una lotta per il potere tra Dei e Titani.

I programmi tv di stasera in tv, mercoledì 18 gennaio 2017 e le anticipazioni, la guida tv e le ultime news su La7 e TV8.

Mercoledì sera, 18 gennaio 2017, su La7 andrà in onda il programma di approfondimento politico La gabbia condotto da Gianluigi Paragone. È quella che lo Stato ha messo attorno ai cittadini. Le sbarre sono la burocrazia, le diseguaglianze sociali, il carico fiscale da record, l’evasione. Imprenditori e lavoratori, giovani e cinquantenni, uomini e donne, sono uniti, seppur nelle reciproche diversità, nella crisi, tutti costretti alla cattività.

Su TV8 assisteremo al film La vita di Adele. La trama, a 15 anni, Adele ha due certezze: è una ragazza, e una ragazza di solito esce con i ragazzi. Il giorno in cui intravede il blu dei capelli di Emma, sente che la sua vita sta per cambiare. Sola con i suoi dilemmi adolescenziali, cambia l’idea che ha di se stessa e sente trasformarsi il modo in cui gli altri la guardano.

Segnaliamo inoltre i film e i programmi tv in onda questa sera sui principali canali del digitale terrestre:

Su Rai 4 in onda alle 21:05 l’adventure-movie Stolen, su Iris in onda alle 21 l’action-movie Basic, su Rai Premium in onda alle 21:20 il serial tv Il giovane Montalbano, su Real Time in onda alle 21.10 il programma Little Miss America, su Cielo in onda alle 21:15 il film Pulp Fiction, su Focus in onda alle 21:15 il documentario I Re Magi: la vera storia, su DMAX in onda alle 21.10 il documentario Megafabbriche ed infine su La5 in onda alle 21:10 il film Patch Adams.

