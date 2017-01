Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ultime news. Il nuovo inviato in Honduras per l’Isola dei Famosi 2017 Ed. 12 sarà Stefano Bettarini, che ha voluto raccontare al settimanale ‘Chi‘ il suo stato d’animo, e rilasciare le prime dichiarazioni e rivelazioni all’indomani della partenza: “Sono carico e felice. E devo ringraziare alcune persone per essere arrivato qui all’Isola a fare l’inviato. In primis devo dire grazie al ‘Grande Fratello Vip’, a Ilary Blasi e ad Alfonso Signorini che mi hanno dato modo di fare un viaggio dentro di me. Tra cadute e risalite, come succede sempre nella vita. Ho sbagliato, ho pagato, continuerò a pagare, ma non ho ucciso nessuno. E grazie soprattutto ai miei figli Niccolò e Giacomo, che hanno capito che questa è un’opportunità lavorativa. Mi hanno detto: ‘Siamo felici babbo, lavora e spacca tutto'”.

Isola dei Famosi 2017 Ed. 12, ultime anticipazioni e news.

Stefano Bettarini rivela anche un retroscena: “Il giorno successivo al mio provino viene diffusa sui social la notizia che Alessia Marcuzzi non mi vuole. Io non ascolto e non rispondo a nessuno. Mi è bastato un aperitivo con Alessia per chiarire le cose. I social spesso non fanno che alimentare falsità e odio, anche quando si parla di argomenti leggeri”. Per quel che riguarda la sua situazione sentimentale Stefano si dichiara single:”Il GFVip doveva essere una lezione per me e lo è stata. Per molto tempo non mi sono avvicinato a una donna. Il trauma post reality, per un errore mio, ha lasciato il segno umanamente e psicologicamente”.