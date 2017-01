La prova del cuoco: la puntata di oggi mercoledì 18 gennaio 2017. Appuntamento con tante ricette e lezioni di cucina anche oggi su Rai 1 alle 11.50 con La prova del cuoco. Insieme ad Antonella Clerici e ai maestri di cucina impareremo a cucinare tanti nuovi piatti e staremo in compagnia dell’allegra brigata di chef. Si inizia con la sfida di street food. Ci saranno otto concorrenti in questo torneo del cibo da strada: il panino contadino abruzzese con i sapori dell’Abruzzo si sfiderà contro il panzerotto pugliese. A giudicare come sempre Andrea Mainardi.

Un panino speciale quello abruzzese oggi a La prova del cuoco che racconta la storia dei contadini abruzzesi emigrati in America. Il panino è realizzato con la salsiccia tagliata a coltello mentre nei panzerotti tris pugliesi realizzati con farina e semola troviamo pomodorini, cime di rapa e acciughe ed altri sapori della Puglia. A vincere la prova di oggi dello street food Michelangelo dalla Puiglia con il suo panzerotto. Oggi il primo è affidato a Daniele Persegani che cucina pisarei e fasò, antica ricetta emiliana con ingredienti poveri.

La dott.ssa Evelina Flachi ci spiega cosa mangiare per combattere l'influenza. Insieme scopriremo tutte le ricette di oggi a La prova del cuoco su Rai 1.