Papa Francesco, udienza generale di oggi mercoledì 18 gennaio 2017. In Aula Paolo VI come ogni mercoledì si è tenuta oggi l’udienza generale di Papa Francesco con i pellegrini venuti da ogni parte del mondo. In occasione dell’inizio della settimana di preghiera per l’unità dei cristiani, il Papa ha imposto la sua benedizione sui pellegrini, oggi con un motivo in più per le preghiere e la speranza.

“Il movimento ecumenico vada fruttificando con la grazia di Dio” ha augurato il Papa ai pellegrini di lingua portoghese. “Cari fratelli e sorelle, la preghiera è la chiave che apre il cuore misericordioso di Dio e la più grande forza della Chiesa, che non dobbiamo mai lasciare. Siate perseveranti e concordi nella preghiera come la Madonna e gli apostoli” ha detto il Santo Padre ai fedeli di lingua araba. “L’amore di Cristo ci spinge verso la riconciliazione” è il tema, tratto dalla seconda Lettera ai Corinzi, della Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani 2017 che quest’anno cade nel 500° anniversario della Riforma Luterana 18 al 25 gennaio 2017.