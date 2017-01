Pensioni anticipate e Ape Social, ultime novità ad oggi 18 gennaio 2017

Pensioni anticipate e Ape social, le ultime news ad oggi 18 gennaio 2017. Le norme sulle pensioni contenute nella legge di stabilità prevedono, tra le altre novità, l’introduzione dell’Ape social, una misura sperimentale che entrerà in vigore a maggio 2017 e durerà fino a dicembre 2018, e che consentirà di anticipare il pensionamento di vecchiaia fino a 3 anni e 7 mesi. Si tratta di una prestazione a carico dello stato, quindi ha carattere sociale, ed è destinata a lavoratori in difficoltà o che svolgono attività particolarmente faticose, e che hanno 63 anni di età e 30 0 36 anni di contributi. Durante l’anticipo si riceve un assegno pari alla futura pensione, fino ad un massimo di 1500 euro.

Pensioni anticipate: allo studio allargamento platea ape social.

Sarebbe allo studio da parte dell’esecutivo un nuovo provvedimento per ritoccare la legge di Bilancio 2017. Secondo quanto riporta il Sole 24 ore, si ragiona su misure “che consentano di allargare, in linea con quanto si sarebbe deciso di fare in fase di esame della legge di Bilancio al Senato, l’accesso all’Ape social. In particolare, si lavorava a un più favorevole computo dei requisiti contributivi degli invalidi del lavoro (con riconoscimento del requisito con invalidità al 60% contro il 74% previsto dalla norma attuale)”.

Ape social, le ultime dichiarazioni di Alessandro Genovesi(Fillea-Cgil).

Se verrà confermato un intervento del Governo per correggere alcuni limiti delle norme sull’Ape Agevolata, chiediamo che si tenga conto del positivo lavoro svolto da Camera e Senato nei mesi scorsi” a dirlo è Alessandro Genovesi, Segretario Generale della Fillea-Cgil, il principale sindacato dell’edilizia, secondo quanto riporta l’agenzia 9colonne. “Se non vi fossero state le dimissioni di Renzi – spiega Genovesi – il Parlamento avrebbe potuto prendere in esame – in assenza del ricorso alla fiducia – le proposte in discussione alla Camera e al Senato riguardanti la modifica dei riferimenti dei 6 anni consecutivi e 36 anni di anzianità contributiva per l’Ape social, soglie che di fatto impediranno agli operai edili di accedervi, vista la discontinuità che caratterizza il nostro settore”.

Quelle proposte all’esame delle Camere “avevano raccolto consensi trasversali” spiega Genovesi “mi riferisco in particolare all’ordine del giorno approvata alla Camera, proposto dall’On. Damiano, Presidente della Commissione Lavoro, ed approvato a larghissima maggioranza, che impegnava il Governo a chiarire che i 6 anni non fossero consecutivi” e agli emendamenti “presentati al Senato trasversalmente, dal Pd a Forza Italia a Ncd, volti ad intervenire sui 6 anni continuativi e per ridurre i 36 anni di contributi” interventi che per il segretario Fillea “oltre a permettere agli operai più anziani di scendere dalle impalcature – un infortunio grave su 4 in edilizia coinvolge over 60, per evidenti ragioni – avrebbero favorito l’ingresso di giovani operai specializzati in un settore sempre più chiamato a sfide su rigenerazione energetica, anti sismico, recupero”. “ Facciamo pertanto un appello al Governo affinché si recuperi su questo terreno, dando un segnale di maggiore giustizia e attenzione a migliaia di edili che dopo decenni di lavoro gravoso, meritano di poter andare a fare i nonni, anziché rischiare ancora la vita sulle impalcature” conclude il leader degli edili Cgil.