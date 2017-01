Pensioni oggi 18 gennaio 2017: le novità su pensioni anticipate, Ape, precoci, opzione donna, usuranti, pagamento indebito

Pensioni oggi 18 gennaio 2017, le novità. Le ultime novità sul fronte pensioni riguardano dei chiarimenti in merito al pagamento dell’indebito da parte dell’Inps. In tali casi l’ente che eroga la pensione può in ogni momento rettificare per via di errori di qualsiasi natura, ma non può recuperare le somme già corrisposte, a meno che l’indebita prestazione sia dipesa dal dolo dell’interessato. Lo ha affermato la sezione lavoro della Cassazione con una recente sentenza, la numero 482/2017, spiega Marina Crisafi sul sito giuridico Studio Cataldi. La Corte, in particolare, ha rigettato il ricorso dell’Inps avverso la decisione d’appello che aveva riconosciuto a un avvocato il diritto alla retribuzione e al trattamento di quiescenza corrisposti dall’istituto durante il rapporto di lavoro intercorso e l’attribuzione della pensione originariamente corrisposta dalla data delle dimissioni, “costituendo i medesimi diritti quesiti intoccabili per fatti successivi”.

Sottolinea la Cassazione che, alla stregua dell’art. 52 della l. n. 88/1989, espressione di un principio generale di irripetibilità delle pensioni, “le pensioni possono essere in ogni momento rettificate dagli enti erogatori in caso di errore di qualsiasi natura commesso in sede di attribuzione o di erogazione della pensione, ma non si fa luogo al recupero delle somme corrisposte, salvo che l’indebita prestazione sia dovuta a dolo dell’interessato”. Per la Corte nel caso di specie non risulterebbe sussistente.

Pensioni, le novità della legge di Stabilità 2017.

L’onorevole Anna Giacobbe, in un contributo pubblicato sul suo sito dal titolo Pensioni, 10 passi in avanti, ha fatto un’interessante disamina sulla legge Fornero, sulle misure approvate con la legge di stabilità, grazie al lavoro congiunti di governo e sindacati, ponendo anche l’accento su cosa ancora rimane da fare. La Giacobbe si è soffermata sulle novità in tema di pensioni che attenderanno i lavoratori il prossimo anno. In particolare, ci sarà l’eliminazione delle penalizzazioni per lavoratori precoci, che potranno andare in pensione con 41 anni di lavoro, a determinate condizioni: (anziché 42 e 10 mesi per gli uomini e 41 e 10 mesi per le donne) chi ha almeno 12 mesi, anche non continuativi, prima dei 19 anni di età e si trova in una delle condizioni previste per l’ “APE sociale” (disoccupato ,invali >74%, assistono parenti con handicap gravi, da almeno 6 anni continuativi nelle mansioni previste dalla tabella di “APE sociale”.

Pensioni del lavoratori precoci: anche Luca Zaia a favore dei precoci.

Anche Luca Zaia, governatore del Veneto, si è mostrato a favore dei precoci, ed ha pubblicato sulla sua pagina Facebook un video tratto dal Tg3 regionale in cui si parla di un lavoratore precoce, Lucio Dandolo, che è un operaio e lavora da quando aveva 15 anni, che fa l’autista e si occupa dell’asfaltatura delle strade, un lavoro pesante che ha 57 anni, e che dovrebbe aspettare marzo 2018 per raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi necessari per la pensione. Vi pare giusto che persone come il sig. Lucio, a 57 anni, dopo 42 anni di lavoro, non possano godersi il meritato riposo ? Vi sembra normale che una legge, la riforma Fornero, non tenga in considerazione la fatica e il sacrificio dei molti che hanno cominciato a lavorare giovanissimi?”

Pensioni novità per usuranti, opzione donna, esodati, cumulo.

Per chi svolge attività definite usuranti, sottolinea invece la Giacobbe, non sarà più necessario svolgere tali attività nell’ultimo anno di lavoro; non si applicano i futuri aumenti dei requisiti per “adeguamento alla aspettativa di vita”; si eliminano le “finestre” di 12 mesi per i dipendenti e 18 mesi per autonomi (avvicinando quindi l’uscita in pensione). Sul fronte pensioni sarà previsto il cumulo gratuito contributi, ossia la possibilità di cumulare gratuitamente tutti i contributi versati presso due o più gestioni previdenziali, comprese le casse Professionali private e il fondo gestione separata INPS, per conseguire il diritto ad una unica pensione(sia per la pensiona anticipata che per la pensione di vecchiaia). Ci sarà la riduzione contributo previdenziale per lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata. Si ridurrà l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi iscritti alla gestione separata INPS (portandola al 25% in luogo del 29% per il 2017 e in luogo del 33% a decorrere dal 2018).

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna saranno incluse, sottolinea la Giacobbe, nel diritto ad utilizzare l’opzione (35 anni di contributi, 57 anni di età per dipendenti e 58 per autonome, calcolo totalmente contributivo) tutte le donne che hanno perfezionato i requisiti entro il 31.12.2015 (possibilità messa in discussione da interpretazione restrittiva da parte dell’INPS). L’Ottava salvaguardia viene estesa ad ulteriori 30.700 lavoratori “esodati” la possibilità di arare in pensione con le regole “pre-Fornero”. Sono “passi avanti”, senza enfatizzarli, ma riconoscendoli per quello che sono. Nella seconda parte dell’accordo sulle pensioni è contenuto, infatti, l’impegno alla prosecuzione del confronto per mettere in cantiere ulteriori misure di riforma del sistema di calcolo contributivo, per affrontare il tema dell’adeguatezza delle pensioni dei giovani lavoratori con redditi bassi e discontinui, per favorire lo sviluppo del risparmio nella previdenza integrativa.

Riforma pensioni, la seconda fase del confronto.

Nel prossimo anno vedrà la luce anche la seconda fase della riforma delle pensioni, con un nuovo importante lavoro di confronto tra governo e sindacati. Come sottolinea Elena Gallo su sito Pensioni novità Nannicini aveva già preannunciato che bisognava pensare a una modifica della legge Fornero per prevedere una pensione contributiva di solidarietà per i giovani lavoratori: “Un minimo di garanzia pensionistica, creando uno zoccolo minimo garantito che è legato ai contributi versati ma anche all’età di uscita dal lavoro. Così tutti sapranno a quali condizioni sarà possibile avere un minimo di garanzia pensionistica”, e anche a una forma nuova di Opzione Donna per incentivare il pensionamento anticipato delle lavoratrici. Si occuperà dell’attuazione delle misure previdenziali già approvate e della fase due del confronto con le parti sociali il nuovo consulente Marco Leonardi, docente di politica economica.

Comitato Opzione Donna Social ed esodati verso nuovi obiettivi di riforma.

Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, Orietta Armiliato, del Comitato Opzione Donna Social, fa delle specifiche in merito ai fondi del cosiddetto contatore:”Carissime,stanti le insistenti continue quotidiane domande da parte di molte di voi relativamente ai fondi del cd. Contatore ricordo a tutte che per estendere il diritto di accesso alla misura alle donne nate negli anni 1957-58 (così da compiere correttamente il dettato originale della Legge) sono stati stanziati, oltre a quanto già stabilito nella Legge di Bilancio 2016, ULTERIORI 257 milioni di euro. Ricordo inoltre che il diritto di accesso è diritto soggettivo e quindi non si può prescindere dalla copertura contabile per l’ente che deve erogare. Ognuna dunque, anche in base a queste rilevanti informazioni, faccia le sue conseguenti valutazioni”.

Sul fronte pensioni, il nuovo anno sarà foriero di nuovi obiettivi sia sul fronte opzione dona che per gli esodati. Nell’intervista di ieri a Blastingnews a cura di Stefano Calicchio, Giancarlo Migliora del CDE (Comitato Dirigenti Esodati), è intervenuto sulla vicenda del cumulo gratuito: “Considerando una carriera discontinua dovuta all’esclusione dal lavoro tradizionale per molti esodati con professionalità, noi rivendichiamo per un discorso di equità il diritto al cumulo gratuito per l’8va salvaguardia”. Ed ha aggiunto:”La Commissione lavoro ha esplicitamente affermato l’iniquità del provvedimento di cumulo limitato solo ad alcune categorie. Era pronto un provvedimento di estensione al Senato durante il dibattito sulla legge di bilancio, che non si è potuto fare per la caduta del governo. Noi come comitato esodati ci aggregheremo alla diffida in corso del Comitato Opzione Donna Social”.

Pensioni: possibili interventi correttivi alla legge di Bilancio 2017.

Cesellare il capitolo pensioni, a partire dall’Ape social, e ottimizzare altri interventi della legge di Bilancio 2017 magari recuperando alcuni correttivi, in materia di pensioni, tra gli altri, rimasti bloccati per l’approvazione lampo in Senato dopo il referendum. Questi gli obiettivi a stretto giro dell’esecutivo, che secondo quanto riportato da Il Sole 24 Ore, sarebbe al lavoro per individuare le eventuali misure da far confluire in un provvedimento correttivo di tipo normativo da varare in tempi non troppo lunghi.

Si ragiona su correttivi che consentano di allargare, in linea con quanto si sarebbe deciso di fare in fase di esame della legge di Bilancio al Senato, l’accesso all’Ape social. Sul cumulo gratuito l’intenzione è di estenderne l’utilizzo anche per conseguire i requisiti di accesso a “opzione donna”, l’anticipo con ricalcolo contributivo della pensione estesa quest’anno anche alle lavoratrici nate nei mesi di ottobre, novembre e dicembre del 1958 (il 1957 per le lavoratrici autonome) che hanno maturato i 35 anni di anzianità entro il 31 dicembre 2015.

