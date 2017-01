Riforma pensioni ed opzione donna, ultime news. Sul fronte pensioni anticipate ed opzione donna, la legge di stabilità 2017 ha previsto l’estensione del regime alle donne nate nell’ultimo trimestre del 1957 o 1958, che erano rimaste escluse perché nel 2015 erano richiesti 57 anni e tre mesi di età (o 58 e tre mesi). L’Onorevole Anna Giacobbe, membro della commissione lavoro alla camera, nei giorni scorsi ha pubblicato un’interessante disamina sulle nuove misure pensionistica introdotte dalla legge di stabilità.

Pensioni anticipate donne, le ultime affermazioni dell’onorevole Anna Giacobbe.

In un post pubblicato sulla sua pagina, ripreso dal gruppo Facebook Comitato Opzione Donna Social, l’onorevole ha risposto ad una domanda di un utente che le chiedeva se l’opzione donna potesse diventare permanente. La Giacobbe ha dichiarato in merito: “Non l’opzione donna così come era stata immaginata allora, sperimentazione che abbiamo finalmente portato a compimento solo con l’ultima legge di bilancio; ma si dovrà studiare un meccanismo che permetta di anticipare la pensione per le donne, soprattutto in determinate condizioni“.

Opzione donna e tutela delle lavoratrici: l’impegno del Comitato Opzione donna social continua!

Orietta Armiliato, del gruppo Facebook Comitato opzione donna social, ha risposto a queste affermazioni con un commento, ed ha affermato: “Anna, condivido il post in comitato opzione donna social, è importante che le donne prendano atto del lavoro che state cercando di portare avanti ma bisogna che ci sia anche da parte delle donne stesse una consapevolezza, una conoscenza della situazione reale ma soprattutto deve esserci la volontà di voler fare dei passi avanti senza assumere atteggiamenti risarcitori a prescindere, quando dico #lavorarePerlavorareCon non cito solo uno slogan ma un atteggiamento in assenza del quale non si potrà andare da nessuna parte”.

Sulla pagina Facebook del gruppo, dopo questo scambio con l’onorevole Giacobbe, la Armiliato ha rimarcato nell’ultimo post:”Carissime, bisogna come giustamente suggerisce l’on. Giacobbe cambiare, soprattutto cambiare atteggiamento e direzione, le situazioni evolvono e vivono il loro tempo, prendiamone atto e lavoriamo insieme per costruire una previdenza vicina alle nostre esigenze. Non sì può cancellare un sistema previdenziale come quello vigente e lo sappiamo ma si può, come già avvenuto in LdB2017, apportare correttivi che vadano incontro alle oggettive esigenze della platea femminile. Questo Comitato, come ben è evidenziato nello scopo e nello statuto, sta lavorando e lavorerà per questo”.