Riforma pensioni, le ultime dichiarazioni di Elsa Fornero a Dimartedì

Riforma pensioni, Elsa Fornero ospite a Dimartedì. Ospite durante la trasmissione Dimartedì, in onda ieri su La7, Elsa Fornero è tornata a parlare di riforma pensioni. L’ex ministro ha analizzato le nuove misure adottate dal governo Renzi e ufficializzate, attraverso l’approvazione della Legge di Stabilità per il 2017. L’idea del prestito pensionistico non è malsana, ma per la Fornero si tratta di misure che nella sostanza non cambieranno la sua riforma.

Secondo quanto riporta il sito Blastingnews nel contributo di Maurizio Ribechini, la Fornero nella puntata di ieri si è dichiarata, come in altre occasioni, favorevole alla flessibilità pensionistica. “Ma la flessibilità si deve accompagnare – ha sottolineato l’ex ministro del lavoro – al fatto che il suo costo non ricada su altri: non è possibile che una persona si avvantaggi andando in pensione prima, ma poi il costo ricade su un altro che ovviamente non è d’accordo”.

Elsa Fornero a Dimartedì parla della flessibilità delle pensioni.

Come spesso ha dichiarato, la Fornero si è detta a favore di una flessibilità diversa a seconda della diversa tipologia di lavoro svolto:”Essa (la flessibilità n.d.r) deve tenere conto della diversità dei lavori: si deve tenere conto che ci sono dei lavori particolarmente gravosi. Inoltre le persone possono avere diverse condizioni di lavoro fra loro: esistono persone che desiderano di andare in pensione prima, altre di andarci dopo”.

Pensioni anticipate ed Ape, le ultime news di Elsa Fornero a Dimartedì.

In merito all’anticipo pensionistico attraverso l’Ape dichiara: “Non è un’idea malsana, ma credo che sia un qualcosa che non avrà molto successo. Perché io credo che le persone sono in grado di valutare le scelte economiche di base e penso che di fronte alla scelta di fare un prestito per anticipare la propria pensione o di percepire un assegno più basso, io credo che molte persone diranno di no”. In merito alle sigle Ape, Rita, la Fornero dichiara: “A me sembra che tutte queste misure che hanno degli acronimi fantasiosi, siano un modo per arrampicarsi sugli specchi per tenere la riforma tanto vituperata e far finta di cambiarla”.